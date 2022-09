Laurenţiu Reghecampf şi Anamaria Prodan s-ar fi luat la bătaie! Ce s-a întâmplat între cei doi foşti soţi

Conform unor surse citate de , scandalul ar fi început la vila Anamariei Prodan. Reghecampf ar fi mers acolo pentru a-şi lua fiul, pe Bebeto, pentru a fi alături de el în ziua botezului copilului pe care îl are cu Corina Caciuc. Impresara ar fi fost enervată de acest fapt, iar de aici ar fi pornit conflictul.

După ce au pus capăt unui mariaj întins pe mai bine de un deceniu, Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf continuă să nu fie în cele mai bune relaţii. Cei doi şi-au adus mai multe acuzaţii în ultima vreme, iar acum pare că lucrurile ar fi degenerat.

Reghecampf şi Anamaria Prodan s-ar fi bătut. Ce fac poliţiştii

Astfel, conform unor informaţii prezentate de , Prodanca şi Reghe ar fi avut o altercaţie fizică şi ar fi ajuns la sediul Poliţiei din Snagov pentru a da declaraţii.

Pentru un moment, nu este clar de unde ar fi pornit conflictul şi cine ar fi declanşat acest eveniment. Conform sursei citate, cei doi se acuză reciproc şi spun că celălalt ar fi început agresiunea. Poliţia ar urma să stabilească, cu exactitate, ce anume s-a întâmplat între foştii soţi.

FANATIK a încercat să obţină un punct de vedere de la Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf, însă ambii au telefonul închis.

De ce a fost chemat Laurenţiu Reghecampf la Poliţie

În urmă cu doar câteva zile, pentru a da declaraţii cu privire la mai multe lucruri pe care le-a cumpărat împreună cu impresara și care au dispărut.

Între cei doi foşti soţi există mai multe procese şi, după cum spune Anamaria Prodan, acesta ar refuza sistematic închiderea lor.

”El a fost chemat, probabil, în primele procese pe care le avem. Mă rog de el de doi ani să încheiem toate procesele și el refuză sistematic. Acum e cazul cu containerele. Nu au mai ajuns acasă, au ajuns la prietenii lui. În containerele acelea era toată munca noastră din Dubai.

Când am plecat de acolo, tot ce am avut am depozitat în două containere din acelea uriașe și le-am trimis în România. Iar el le-a schimbat destinația. Sunt ascunse de doi ani de zile. Vreau să închid coșmarul acesta pentru că deja îmi vine să vomit”, a spuns, în exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Antrenorul şi impresara s-au despărţit anul trecut. Între timp, , cu care are şi un copil.