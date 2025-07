Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, scandal în direct: „A semnat în locul meu” / „Așa a fost la noi în familie mereu”

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan și-au refăcut viețile, însă Fostul antrenor de la FCSB și Craiova își împarte viața cu noua sa parteneră, Corina, în timp ce faimoasa impresară este împreună cu Ronald Gavril. iar cei doi au creat un nou scandal la TV.

Laurențiu Reghecampf, scandal în direct la TV cu Anamaria Prodan. Care a fost motivul

Noul scandal a pornit de la o barcă, pe care Laurențiu Reghecampf acuză că Anamaria Prodan ar fi vândut-o, deși avea nevoie și de semnătura sa, așa că ar fi falsificat-o. După o intervenție a impresarei la postul de televiziune România TV, „Reghe” a cerut să prezinte varianta sa, însă cu condiția să nu fie în apel direct cu fosta sa soție.

„Ea spune numai adevărul ei. Eu nu vreau să intru în polemică. Un lucru este clar. Ea a vândut barca unui băiat cu un act de vânzare-cumpărare unde semnează ea pentru mine. Eu am lăsat barca acasă, cât timp am avut garaj. Când ea a demolat garajul, am zis că o iau să o duc undeva. E pe numele meu. Mi-a zis că barca e la Sebeș, e nu știu unde.

Am găsit barca acum câteva săptămâni pe lac la Snagov. Am sunat la 112, altfel nu puteam proceda. Nu puteam lua barca altfel de la un om, decât să ne luăm la bătaie. Băiatul respectiv a adus un act de vânzare-cumpărare. Era și semnătura mea acolo. Scrie Laurențiu Reghecampf, era și semnătura mea făcută acolo. E falsificată, eu eram în Tunisia.

După ce am terminat tot, a apărut Anamaria. Băiatul a zis că nu mai vrea barca, o dă înapoi. Le-am zis celor de la poliție să sigileze barca. Am făcut procesul verbal, a rămas să ne vedem la poliție a doua zi. Domnul de la Poliție a hotărât să îi dea barca acelui băiat, cum ar fi cumpărător de bună credință. Nu vreau să intru cu ea în direct!”, a transmis Reghecampf la România TV.

Anamaria Prodan, replică la acuzele lui Reghecampf

Așa cum a căzut de acord cu moderatorul emisiunii, Anamaria Prodan nu a intervenit în direct prin apel telefonic, însă și-a transmis varianta de adevăr printr-un mesaj: „Cu acceptul lui și cu martori am semnat. Am semnat eu, Anamaria Prodan, în locul lui Laurențiu. Noi așa semnăm toți, «Reghe», așa a fost în familia mea”, a scris Anamaria Prodan către moderator.

„Nu suntem copii, am divorțat în noiembrie. Pentru mine, Anamaria e un om ca oricare altul din punct de vedere legal. Nu poate semna în locul meu! Ei au făcut actul în februarie 2025, la o zi după ce eu am avut meci în Tunisia. Nu am fost acolo, nu i-am dat consimțământul. Nu a vorbit cu mine, nu am fost niciodată de acord să vând barca”, a replicat Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Reghecampf, dat afară din Tunisia fără vreun motiv concret

L Fostul tehnician de la FCSB și Universitatea Craiova a preluat cea mai titrată echipă a țării africane, Esperance Tunis, care nu se afla pe o poziție onorabilă în clasament. După câteva luni, în care a urcat echipa pe prima poziție în campionat și a calificat-o în fazele superioare ale Ligii Campionilor Africii, Reghecampf a fost înlocuit cu o fostă legendă a clubului, fără să i se dea prea multe explicații.

„O să clarific totul într-un interviu. Nu am niciun conflict cu conducerea. Respect și iubesc clubul prea mult. Nu vorbesc niciodată împotriva echipei mele sau a jucătorilor. Conducerea a decis să-mi rezilieze contractul. Am primit un mail că cei din club mi-au reziliat unilateral contractul”, spunea Reghecampf în luna martie.