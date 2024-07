. Antrenorul a venit în zona Snagov pentru a-și recupera un skijet, care se afla în garajul unui mecanic din zonă.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan, un nou scandal public, după ce antrenorul l-a ironizat pe Ronald Gavril: „N-am cum să-ți plătesc curentul” / „Este penibil!”

La fața locului a apărut și Anamaria Prodan, în acte încă soția lui, și a transmis totul în format live pe pagina sa de Instagram. N-a durat mult și a venit și un echipaj de poliție. La o lună distanță, Laurențiu Reghecampf a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, și care a fost miza scandalului.

ADVERTISEMENT

Totodată, Laurențiu Reghecampf a trimis o „săgeată” și către actualul iubit al Anamariei Prodan, Ronald Gavril, căruia i-a pocit numele și i-a zis „Roland”. .

„Ea (n.r. Anamaria Prodan) realizează foarte multe lucruri, e un om foarte inteligent. Ea face lucrurile să le premediteze. Eu i-am spus foarte simplu. O barcă e ca o mașină. E înmatriculată pe numele meu. Dacă cineva merge cu barca asta pe lac și dă peste un copil care înoată într-un lac, responsabil sunt eu.

ADVERTISEMENT

Și tu dacă-ți dai mașina ta cuiva, îi spui să aibă grijă. E bunul tău și te gândești să nu-ți strice ceva. Eu am făcut o sesizare la Poliția Ilfov pentru că nu-mi găsesc barca. Eu am lăsat barca și skijet-ul la Snagov, unde aveam un garaj. Anamaria și-a schimbat pontonul.

A renunțat la garajul de barcă și la liftul pentru skijet și le-a dus în altă parte. Eu în plângerea făcută n-am zis că Anamaria a furat sau a vândut ceva. Eu am zis că nu-mi găsesc bunurile. Am zis asta ca să mă asigur cumva că dacă cineva va avea vreo problemă cu bunurile mele să fie înregistrată.

ADVERTISEMENT

M-am dus la un mecanic să-l întreb dacă știe ceva despre barcă. Și când am intrat acolo era skijet-ul. I-am zis că e al meu. A auzit Anamaria și a venit cu live-ul ei. Eu nu am făcut scandal. Trebuia să mă asigur cumva că lucrurile astea rămân acasă, iar când se va partajul judecătorul va spune să tăiem barca în două sau în cinci. Până atunci, lucrurile astea sunt pe numele meu și eu sunt responsabil pentru ele. Ea ia lucrurile foarte lejer.

E un bun comun, dar e pe numele meu. Când se va face partajul, atunci aduce fiecare bunurile pe care le-a avut în căsnicie. N-am avut nicio problemă să țină barca. Am întrebat-o dacă vrea să folosească toate casele, dar trebuie să le întreții. Eu nu am cum să-ți plătesc curentul și apa că tu vii cu Roland, cu Miki sau cu Niki.

ADVERTISEMENT

Stai cu cine vrei, dar trebuie să plătești. Eu niciodată n-am sunat-o pe Anamaria să-mi plătească gazul la Rolls Royce. De acolo a plecat scandalul ăsta. Pentru mine nu e o mândrie. Eu îmi doresc foarte mult să ies din chestia asta. Am multe proiecte, am multe lucruri pe care le fac, iar oamenii nu vor să se asocieze cu așa ceva, când apari la televizor pentru un skijet. Barca costă peste 200.000 de euro. Ok, costă pe hârtie. Acum nu știu cât mai valorează, că nu mă interesează. Mă interesează să știu unde este.

Cumva am găsit-o. Este un proces care se derulează. E o plângere la poliție și cu siguranță se va găsi. Eu mi-aș dori ca mâine să se termine divorțul și fiecare dintre noi să meargă pe drumul lui. Atunci ambii vom avea posibilitatea să ne ocupăm de Bebe”, a declarat Laurențiu Reghecampf la podcastul .

Anamaria Prodan, replică dură pentru Reghecampf!

FANATIK a contactat-o pe Anamaria Prodan pentru a vorbi despre subiectul discutat de Laurențiu Reghecampf la podcastul mai sus amintit. Agentul FIFA nu s-a ferit de cuvinte și l-a criticat în termeni duri pe cel cu care și-a împărțit viața ani întregi.

„Este penibil. După ce s-a făcut de râs în fața tuturor bărbaților, acum se face de râs și în fața copiilor lui. Jenant pentru un bărbat! Absolut penibil. Nu am întâlnit până acum un bărbat atât de slab și penibil. Nu credeam că tocmai el va ajunge definiția penibilului. Vă imaginați cum se uită copiii la el? Un bătrânel cu pungi sub ochi cât casa, oare de la ce le are? Care povestește pe la TV că are relație deschisă și că în timpul căsniciei chema fete de oraș la masă, unde el mânca tot, iar ele se plângeau că-s moarte de foame.

Asta spune totul despre el, despre ce a fost și în timpul căsniciei, despre meteahnele vieții lui care l-au distrus, despre ce nu a putut să aibă în viața lui și anume demnitatea, mândria si măreția. Lumea fotbalului știe tot, de asta este blocat peste tot și toți fug de el. Să poți să mergi prin podcasturi ca antrenor și ca părinte, căci bărbat nu se pune problema să-l numim, să minți cu nerușinare că ții legătura cu copilul sau că-l cauți sau ajuți.

Repet, să povestești râzând cum în timpul căsătoriei, cu copiii acasă, ieșeai cu astfel de specimene de care toți fugeau, e cumplit. Ăsta e Reghe. Și-a dat arama pe față singur povestind și viața cu amănunte pe care le crede wow. Nici nu realizează cât este de penibil și cât este de jos astăzi. Iar căderea lui nu este atenuată de nimic. Tot ce spune sunt minciuni și aberații! Nimeni din familie nu-l mai bagă în seamă, de-asta și face circuri! Zero barat pentru noi. Atât și nimic mai mult. Dumnezeu cu mila acolo la el”, a declarat Anamaria Prodan pentru FANATIK.

Anamaria Prodan: „Nu mai are noțiunea bunului simț!”

Anamaria Prodan și-a continuat atacurile: „De fapt, Reghe este ca un criminal care singur se întoarce la locul crimei. Mai are rost să declar eu ceva când el iese ca păduchele în frunte prin declarațiile care îl incriminează? Cum să ceri divorț din culpă comună când tu singur te dai în primire pe la TV? Cum să ai atât de puțină minte să povestești așa ceva? Că în timpul căsniciei îți înșelai soția, copiii, familia cu una care îți trimitea mail-uri de genul celor de care râde toată țara și îți spunea că e moartă de foame? E hilar! Clar, nu mai are noțiunea bunului simț! Trăiește pe altă lumea. În primul rând, cum să decazi în așa hal? În al doilea rând, cum să povestești așa ceva? Ce respect să mai aibă cineva față de tine? Ne dai în judecată că am preluat pozele.

Din cluburile de striptease ale amantei care apare în situații nu jenante, ci penibile, apari prin păduri cu amanta care este ultra cunoscută și în țară și în străinătate. Singur o faci de râsul lumii, că era moartă de foame, singur povestești că soția ta nu a avut răbdare cu tine cum a avut amanta. Și tot tu te superi că toți te strigă ‘gâscă’ prin oraș. Păi de… fiecare doarme cum își așterne. Și ce dacă e fată de oraș, și ce dacă era moartă de foame, și ce dacă o știu toți? Ai încercat să o faci doamnă, dar nu ai mai putut, că ți-au văzut gradele ție și ai ajuns mai jos decât ea. Acum ești tu în poziția în care era ea înainte să pună laba pe tine. Genul ăsta de femei stau o viață la pândă să prindă o așa gâscă. Gâștele merg în cârd și se cred lebede.

Eu stau liniștită căci în scurt timp tot cu o sticlă de vin în față pe la alt podcast o să povestească singur de toate amantele de joasă factură de care s-a milogit de-a lungul timpului”.

FANATIK l-a contactat pe Laurențiu Reghecampf pentru un drept la replică, însă antrenorul n-a vrut să comenteze declarațiile Anamariei Prodan.