Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român

Țara în care antrenează Laurențiu Reghecampf a trecut printr-un masacru de proporții. Cel puțin de 60 de persoane au fost ucise în Sudan, printre care 14 copii și 15 femei.
Iulian Stoica
11.10.2025 | 23:25
Sudan, țara în care antrenează Laurențiu Reghecampf, trece printr-un masacru. Sursă foto: Colaj Fanatik

Laurențiu Reghecampf antrenează din acest sezon la Al-Hilal Omdurman, din Sudan. Țara în care profesează antrenorul român a trecut printr-un masacru de proporții.

Masacru în Sudan, țara în care antrenează Laurențiu Reghecampf

Cel puțin 60 de persoane, inclusiv 14 copii și 15 femei, au fost ucise într-un atac asupra unui adăpost pentru persoane strămutate dintr-un oraș asediat din Darfurul de Nord.

Rețeaua Medicilor din Sudan a declarat că forțele paramilitare sudaneze se află în spatele atacului cu obuze, care a rănit alte 21 de persoane, inclusiv încă cinci copii.

Lovitura efectuată de Forțele de Sprijin Rapid (RSF) a vizat Căminul al Arqam, care adăpostește familii strămutate în Al Fashir, capitala provinciei Darfurul de Nord, a anunțat grupul. Atacul a avut loc vineri seara, iar acesta a fost cel mai recent asalt mortal asupra orașului.

Laurențiu Reghecampf nu se teme de războiul civil din Sudan

Într-o intervenție în direct la FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că nu se teme de războiul civil din țara în care antrenează. În cazul în care războiul va ajunge aproape, antrenorul român a transmis că echipa Al-Hilal Omdurman va evolua în altă țară.

„(n.r. – Nu îți e frică să antrenezi într-o țară nesigură de război?) Asta a fost prima întrebare pe care am pus-o celor care conduc echipa. În zona unde suntem noi nu se întâmplă niciun incident, nu avem parte de incidente. Chiar aseară am fost la masă cu președintele și mi s-a părut totul foarte ok. Nu sunt lucrurile așa cum apar în presă, au și zone frumoase, este safe. Într-adevăr, mai sunt anumite probleme, dar nu sunt eu în măsură să le discut.

Dacă vor fi probleme de securitate, noi nu vom juca în Sudan. Acum, în proporție de 80%, se va juca în Sudan campionatul următor. Se dorește foarte mult ca oamenii să uite de incidentele din ultimii ani și să revină către fotbal, către viața normală. Este o bucurie pentru foarte mulți această echipă și vor să le ofere oamenilor momente de bucurie prin fotbal. Acum rămâne de văzut ceea ce se va întâmpla.

Nu are de ce să îmi fie frică. Și în Emirate, Arabia Saudită sau pe unde am mai antrenat… Înafară de hotel sau de casa ta, nu ieși foarte mult, nu ai cum să ieși pe străzi. Totul se leagă de echipă, de cantonament, iar atunci ești în siguranță, nu ești numai tu. Avem securitate, avem poliție”, a declarat Laurențiu Reghecampf.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
