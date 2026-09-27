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Esperance Tunis și Laurențiu Reghecampf se despart cu scandal pentru a doua oară, de această dată după ce antrenorul a decis să părăsească Tunisia cu destinația București. Inițial, se părea că oficialii celor de la Esperance au acceptat să se despartă pe cale amiabilă de antrenor, cu condiția ca Reghe să plătească 150.000 de euro despăgubiri.

Esperance Tunis a luat o primă decizie importantă în „telenovela” cu Laurențiu Reghecampf

La un salariu de 50.000 de euro lunar, în condițiile în care era neplătit de două luni, tehnicianul român trebuia să scoată din buzunar 50.000 de euro pentru a încheia cazul. Doar că, surpriză, șefii celor de la Esperance Tunis s-au răzgândit și au cerut 1 milion de euro după care au amenințat că vor duce cazul la FIFA. Această sumă reprezintă salariul lui Laurențiu Reghecampf până la finele contractului în 2028.

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La cald, și îi promiteau lui Laurențiu Reghecampf că nu va avea liniște pe banca celor de la FCSB. Acum, după ce au trecut câteva zile, se pare că cei de la Esperance au revenit la sentimente mai bune. Conform informațiilor obținute de FANATIK de la fața locului, cei de la Esperance Tunis vor semna rezilierea contractului într-o primă fază, pentru că doar așa pot să numească un nou antrenor.

Mai apoi, cu toate că , iar o armată de avocați se ocupă de acest caz, există șanse ca cei de la Esperance Tunis să o lase baltă. Totuși, cei de la Esperance nu au uitat că în luna martie 2025 ei erau cei care-l dădeau pe antrenor afară, unilateral.

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Laurențiu Reghecampf este la al doilea litigiu cu Esperance Tunis în doi ani, care poate ajunge la FIFA

În acel moment, deși echipa o ducea bine, Reghecampf a primit un mesaj în care era înștiințat că este liber să plece. Tunisienii se angajau să îi plătească daune 70.000 de euro, însă Reghecampf nu a acceptat. Românul a ajuns la TAS, unde a obținut despăgubiri de peste 400.000 de euro pentru că a fost dat afară fără un motiv clar. Acum, tunisienii se gândesc dacă să joace aceeași carte, însă doar avocații pot să determine dacă demersul lor ar avea sau nu sens.

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Oficial, Laurențiu Reghecampf s-a plâns în presă că el și staff-ul său nu au fost plătiți timp de trei luni, iar „lipsa de respect” pe care au arătat-o cei de la Esperance Tunis l-a determinat să plece.