Sport

Semnează! Reghecampf și FCSB nu s-ar fi așteptat la asta în războiul de 1 milion de euro. Exclusiv

Laurențiu Reghecampf ar putea scăpa de coșmarul Esperance Tunis mai repede decât spera. Asta, pentru că tunisienii se gândesc să încheie telenovela pe cale amiabilă, fără a mai face scandal la FIFA.
Emanuel Roşu, Flaviu Popa
27.09.2026 | 12:20
Semneaza Reghecampf si FCSB nu sar fi asteptat la asta in razboiul de 1 milion de euro Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
`Laurențiu Reghecampf la conferință FCSB
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Esperance Tunis și Laurențiu Reghecampf se despart cu scandal pentru a doua oară, de această dată după ce antrenorul a decis să părăsească Tunisia cu destinația București. Inițial, se părea că oficialii celor de la Esperance au acceptat să se despartă pe cale amiabilă de antrenor, cu condiția ca Reghe să plătească 150.000 de euro despăgubiri.

Esperance Tunis a luat o primă decizie importantă în „telenovela” cu Laurențiu Reghecampf

La un salariu de 50.000 de euro lunar, în condițiile în care era neplătit de două luni, tehnicianul român trebuia să scoată din buzunar 50.000 de euro pentru a încheia cazul. Doar că, surpriză, șefii celor de la Esperance Tunis s-au răzgândit și au cerut 1 milion de euro după care au amenințat că vor duce cazul la FIFA. Această sumă reprezintă salariul lui Laurențiu Reghecampf până la finele contractului în 2028.

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La cald, tunisienii amenințau în stânga și în dreapta și îi promiteau lui Laurențiu Reghecampf că nu va avea liniște pe banca celor de la FCSB. Acum, după ce au trecut câteva zile, se pare că cei de la Esperance au revenit la sentimente mai bune. Conform informațiilor obținute de FANATIK de la fața locului, cei de la Esperance Tunis vor semna rezilierea contractului într-o primă fază, pentru că doar așa pot să numească un nou antrenor.

Mai apoi, cu toate că nu au renunțat momentan la planul de a-l reclama la FIFA, iar o armată de avocați se ocupă de acest caz, există șanse ca cei de la Esperance Tunis să o lase baltă. Totuși, cei de la Esperance nu au uitat că în luna martie 2025 ei erau cei care-l dădeau pe antrenor afară, unilateral.

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Laurențiu Reghecampf este la al doilea litigiu cu Esperance Tunis în doi ani, care poate ajunge la FIFA

În acel moment, deși echipa o ducea bine, Reghecampf a primit un mesaj în care era înștiințat că este liber să plece. Tunisienii se angajau să îi plătească daune 70.000 de euro, însă Reghecampf nu a acceptat. Românul a ajuns la TAS, unde a obținut despăgubiri de peste 400.000 de euro pentru că a fost dat afară fără un motiv clar. Acum, tunisienii se gândesc dacă să joace aceeași carte, însă doar avocații pot să determine dacă demersul lor ar avea sau nu sens.

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Oficial, Laurențiu Reghecampf s-a plâns în presă că el și staff-ul său nu au fost plătiți timp de trei luni, iar „lipsa de respect” pe care au arătat-o cei de la Esperance Tunis l-a determinat să plece.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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