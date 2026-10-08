Laurențiu Reghecampf și fotbaliștii FCSB, atracția zilei la Salonul Auto București! Imagini cu roș-albaștrii

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La FCSB e liniște odată cu instalarea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) în funcția de antrenor principal. Înainte de reluarea campionatului, meciul cu Oțelul Galați, care va consemna debutul tehnicianului, roș-albaștrii s-au delectat la Salonul Auto București.

Laurențiu Reghecampf și jucătorii FCSB, atracție la standul MG

Fotbaliștii de la FCSB au fost invitați la standul MG, unul dintre sponsorii oficiali ai clubului. au făcut fotografii lângă mașinile expuse, au discutat cu reprezentanții companiei și au oferit autografe suporterilor cu care s-au întâlnit la eveniment. La stand au fost prezenți mai mulți jucători străini din lotul roș-albaștrilor.

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Este vorba despre Joyskim Dawa, Dylan Batubinsika, Juri Cisotti, Ronny Labonne, Andre Duarte, Karlo Muhar, Arnold Garita, Meriton Korenica, Aymen Boutoutaou și Ofri Arad.

„Roș-albaștrii au vizitat joi standul MG, de la Salonul Auto București 2026. După ce au admirat modelele expuse de partenerul nostru, Laurențiu Reghecampf și jucătorii săi au participat la o ședință de autografe și s-au fotografiat alături de fanii prezenți la Salon”, a anunțat FCSB prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

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Laurențiu Reghecampf debutează la FCSB cu Oțelul Galați

Laurențiu Reghecampf s-a întors la FCSB în pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale . Totuși, așteptarea va lua sfârșit. Reghe va debuta în calitate de antrenor al FCSB-ului la meciul din etapa a 11-a, când roș-albaștrii primesc vizita Oțelului pe Arena Națională. Meciul cu gălățenii e sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30.