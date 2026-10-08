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Laurențiu Reghecampf și fotbaliștii FCSB, atracția zilei la Salonul Auto București! Imagini cu roș-albaștrii

FCSB se pregătește de debutul lui Laurențiu Reghecampf la meciul cu Oțelul, dar, până la partida cu gălățenii, antrenorul s-a relaxat alături de jucători. Fosta campioană a făcut senzație la Salonul Auto
Cristian Măciucă
08.10.2026 | 21:33
Laurentiu Reghecampf si fotbalistii FCSB atractia zilei la Salonul Auto Bucuresti Imagini cu rosalbastrii
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Laurențiu Reghecampf și fotbaliștii FCSB, atracția zilei la Salonul Auto București! Imagini cu roș-albaștrii. FOTO: Facebook FCSB
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La FCSB e liniște odată cu instalarea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) în funcția de antrenor principal. Înainte de reluarea campionatului, meciul cu Oțelul Galați, care va consemna debutul tehnicianului, roș-albaștrii s-au delectat la Salonul Auto București.

Laurențiu Reghecampf și jucătorii FCSB, atracție la standul MG

Fotbaliștii de la FCSB au fost invitați la standul MG, unul dintre sponsorii oficiali ai clubului. Jucătorii lui Reghecampf au făcut fotografii lângă mașinile expuse, au discutat cu reprezentanții companiei și au oferit autografe suporterilor cu care s-au întâlnit la eveniment. La stand au fost prezenți mai mulți jucători străini din lotul roș-albaștrilor.

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Este vorba despre Joyskim Dawa, Dylan Batubinsika, Juri Cisotti, Ronny Labonne, Andre Duarte, Karlo Muhar, Arnold Garita, Meriton Korenica, Aymen Boutoutaou și Ofri Arad.

„Roș-albaștrii au vizitat joi standul MG, de la Salonul Auto București 2026. După ce au admirat modelele expuse de partenerul nostru, Laurențiu Reghecampf și jucătorii săi au participat la o ședință de autografe și s-au fotografiat alături de fanii prezenți la Salon”, a anunțat FCSB prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

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Laurențiu Reghecampf debutează la FCSB cu Oțelul Galați

Laurențiu Reghecampf s-a întors la FCSB în pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale. Noul tehnician a avut la dispoziție trei săptămâni pentru a își pregăti noua echipă. Totuși, așteptarea va lua sfârșit. Reghe va debuta în calitate de antrenor al FCSB-ului la meciul din etapa a 11-a, când roș-albaștrii primesc vizita Oțelului pe Arena Națională. Meciul cu gălățenii e sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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