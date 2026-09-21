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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) va reveni la FCSB, acolo unde va face din nou echipă cu Thomas Neubert (45 de ani). Cei doi au reușit să facă o performanță foarte bună cu lotul din 2012 al roș-albaștrilor, însă în ultimii ani relația dintre ei s-a răcit. Preparatorul fizic al FCSB a explicat ce a dus la deteriorarea relației.

Reghecampf și Neubert, din nou împreună la FCSB. Care este relația actuală dintre cei doi

Laurențiu Reghecampf și Thomas Neubert au lucrat împreună timp de mai mulți ani. Ei au început să colaboreze la Gloria Bistrița, după care au mers împreună la Concordia Chiajna, FCSB, pe atunci numită Steaua București, iar mai apoi în Arabia Saudită, la Al-Hilal.

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După o scurtă pauză, ei s-au reunit în Bulgaria, la Litex Lovech, după care au făcut echipă și în al doilea mandat al lui Reghecampf la FCSB. Preparatorul neamț a spus de mai multe ori că în tot acest timp l-a văzut pe antrenorul român ca pe fratele său și chiar îl considera un viitor mare antrenor al Europei, însă, din punctul său de vedere, mentalitatea a fost cea care l-a tras în jos.

„Am mai zis-o: Reghe a fost ca un frate pentru mine. La antrenamente, el era șeful meu, antrenorul principal. Relația s-a stricat din cauză că fiecare om își schimbă personalitatea. El a vorbit foarte urât cu mine, cu Toni (n.r. – Petrea), cu Tac (n.r. – Cătălin Țermure). Nu știu de ce, întrebați-l pe el.

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Eu am vorbit între patru ochi cu el și i-am zis că e fratele meu, am lucrat 10-11 ani împreună, dar i-am spus că s-a schimbat foarte mult în rău. El s-a supărat pe mine, nu a mai vorbit cu mine o săptămână. În primii 4-5 ani mă gândeam că Reghe e un antrenor de top pentru Europa. Are potențial enorm, dar îi lipsește mentalitate”, a declarat Thomas Neubert în

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Neubert a refuzat oferte de la Stuttgart și Salzburg pentru Reghecampf

Preparatorul neamț a explicat în cadrul aceluiași podcast că a făcut sacrificii pentru a fi aproape de Laurențiu Reghecampf. El povestește că a refuzat oferte de la echipe importante ale Europei, precum Stuttgart, din Germania, și Salzburg, din Austria.

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„Când am venit aici, lumea zicea că sunt nebun. Am refuzat oferte de la Stuttgart și Salzburg. Am refuzat pentru Laur. Mă simțeam mai bine în România decât în Germania. Mi-a plăcut staff-ul, am fost o familie. Înainte nu mă gândeam că voi pleca la mai mulți bani. Cu Reghe s-a stricat din cauza modului în care vorbea cu mine, cu staff-ul. Urât. I-am spus că e cu capul în altă parte, nu la club. I-am spus din suflet, ca unui prieten. A fost foarte supărat. Am fost un prieten foarte bun și de aceea am zis ce cred. Probabil că a fost supărat pe mine”, a mai explicat Neubert.

Reghecampf nu a cerut ca Neubert să fie îndepărtat de la FCSB

Laurențiu Reghecampf și-a dat acceptul de a reveni la FCSB, iar împreună cu el va aduce doi noi membri în stafful echipei. așa iar Reghe nu a avut nimic împotriva: „Mi-a zis să nu uit că el l-a adus la echipă și că el niciodată nu a dat pe nimeni afară, indiferent unde s-a dus”, a explicat Gigi Becali la

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Astfel, Reghecampf dovedește că nu are nicio problemă cu Thomas Neubert și că este gata de o nouă colaborare alături de preparatorul fizic neamț. În urmă cu mai bine de zece ani, cei doi făceau un cuplu imbatabil la FCSB, echipă ce a câștigat doi ani la rând titlul, 2012/2013 și 2013/2014, a avut un parcurs de poveste în Europa League (n.r. – celebrele victorii cu Ajax și Chelsea), iar cireașa de pe tort a fost calificarea în grupele Ligii Campionilor, ultima pentru o echipă românească.