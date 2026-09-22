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FCSB a ajuns într-o situaţie dezastruoasă în SuperLiga, cu un singur punct câştigat în ultimele cinci etape. Marius Baciu a plecat de la cârma echipei, , care a avut rezultate mari în perioada 2012-2014.

Laurenţiu Reghecampf, soluţia ideală pentru FCSB?! „A demontrat că este antrenor bun”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a declarat că Reghe va reuşi să stabilizeze echipa, fiind un antrenor cu mare experienţă, dar patronul trebuie să îşi pondereze visul de Champions League şi mai întâi să bifeze calificări în fazele principale ale competiţiilor mai mici:

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„FCSB are jucători buni, nu a avut echipă. Au venit jucători, care, din punctul meu de vedere, au intrat în teren mai repede decât ar fi trebuit şi mă refer la Muhar şi Drăguş. Muhar a avut o lună de pauză de antrenamente cu o echipă. Una e să faci individual, alta cu o echipă, să ai meciuri oficiale. Şi Muhar şi Drăguş ar fi avut nevoie de o perioadă de pregătire. Oricât de valoros ai fi, aveam un antrenor care spunea că pregătirea fizică nu e totul, dar dacă nu o ai e nimic. Ca să reacţionezi, trebuie să fii pregătit fizic şi să ai calitate.

Având jucători buni, Reghe a demonstrat că e antrenor bun şi o şansă pentru FCSB, pentru suporteri, pentru conducere, să joace din nou în cupele europene. Eu spun că ar trebui să o ia pas cu pas şi înainte să se gândească la Champions League, să aibă calificări într-o competiţie europeană. Sunt atât de jos acum că nu au cum să nu urce. Când vii la o echipă căzută, ai şanse foarte mari să faci mai bine decât predecesorul tău. Eu zic că echipa va avea o creştere”, a spus Balaj.

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Marcel Puşcaş: „Trebuie să le scoată din cap că sunt nu ştiu ce valori”

Marcel Puşcaş îl laudă pe Laurenţiu Reghecampf pentru capacitatea sa de a lucra cu succes pe diferite continente. El spune că Reghe trebuie să le scoată din cap impresiile de mari fotbalişti jucătorilor de la FCSB, spunând că discrepanţele salariale ar putea crea probleme:

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„Reghe nu trebuie să facă nimic, trebuie să facă domnul Becali, să nu răspundă la telefoane. Prefer să vorbesc de antrenorul Reghecampf decât să discut de amintirile unui patron din copilărie. Reghecampf ştie ce are de făcut. Este unul dintre antrenorii de succes din ultimii ani. Petrescu, Răzvan Lucescu, el şi Edi, ăştia sunt. Nu are cum să nu ştie meserie. A luat două campionate, a fost în finala Ligii Campionilor Asiei. Faptul că în 18 ani de antrenorat ai reuşit să te adaptezi la stiluri şi tradiţii diferite în fotbal spune multe.

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Nu sunt mulţi care să treacă de la o diferenţă la alta. E foarte greu să lucrezi cu fotbaliştii musulmani, la căldură, în alte condiţii de limbă. Unii se plâng că jucătorii musulmani de la noi se roagă în ziua meciului şi merg la rugăciune. Ai Ramadam, nu e simplu. Plus stiluri diferite de joc.

Reghe ştie ce are de făcut. Lotul nu este rău, dar este supraevaluat. Mulţi sunt blazaţi. Diferenţele astea salariale nu ştiu cât bine fac. , alţii 50.000 pe lună, altul ia 10.000 pe lună. Dacă echipa n-ar merge şi eu aş avea 10.000 pe lună, aş spune: „Păi joacă tu, Muhar, că tu ai 50.000”. În România nu merge cu diferenţele astea. Mai e o problemă în România. În ultimul meci, FCSB a avut opt străini. Este o mare problemă în România. În primul rând trebuie să le scoată din cap că sunt nu ştiu ce valori, că altfel n-ar fi putut fi valori”, a spus Marcel Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.