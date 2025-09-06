Laurențiu Reghecampf știe de ce s-a ajuns la rușinea din România – Canada: „Totul a fost anapoda”. Ce a spus despre Dennis Man și Mircea Lucescu

Laurențiu Reghecampf, fost antrenor la FCSB și Universitatea Craiova, a vizionat meciul dintre România și Canada și știe care este motivul principal pentru care

„A fost atmosferă de sărbătoare”. Laurențiu Reghecampf știe de ce performanța României din meciul cu Canada a fost atât de slabă

FIFA le impune naționalelor din grupe formate din 5 echipe să își programeze partide amicale în acțiunile în care au un singur meci oficial.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Laurențiu Reghecampf și-a expus părerea despre România – Canada 0-3. El crede că meciul nu a fost pregătit cu o mare seriozitate, iar atmosfera, ca de sărbătoare, de la stadion a făcut ca fotbaliștii „tricolori” să nu aibă pic de răutate în joc și de dorință de victorie:

„Sunt două lucruri de spus de la început. Echipa națională a României a intrat total nepregătită aseară, iar lucrul ăsta s-a văzut de la încălzire. Se accidentează Munteanu, îl iei pe Drăguș de la interviu și-l bagi în teren în câteva minute. Totul a fost anapoda.

A fost, mai degrabă, o atmosferă de sărbătoare, decât un test pentru a pregăti un meci oficial cu Cipru. Jocul s-a rupt când faci acea greșeală, nici nu mai pot să-i spun greșeală, ci o gafă mare a portarului. Nu ai voie să faci astfel de greșeli la nivelul ăsta. Din acel moment, meciul nu a mai contat pentru noi. Au mai fost câteva ocazii ale lui Stanciu și câteva momente bune ale echipei naționale, dar total nepregătiți pentru meciul de aseară.

Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia. Canadienii au fost mult mai pregătiți și mult mai activi. Noi am stat doar pe jos, ne-am văitat la fiecare contact pe care l-am avut. Mie nu mi-a plăcut meciul, dar avem jucători cu valoare și am văzut meciuri în care echipa națională a arătat mult mai bine. Eu am încredere că pot face un meci bun în Cipru”, a declarat Laurențiu Reghecampf la FANATIK SUPERLIGA.

„Ce se întâmplă cu Dennis Man?”. Laurențiu Reghecampf a dat răspunsul fără să stea pe gânduri

Prestațiile slabe ale lui Dennis Man au început odată cu venirea lui Cristian Chivu pe banca Parmei. Ajuns la PSV, extrema dreaptă a României nu a oferit nimic pentru campioana Olandei în primele două meciuri jucate în Eredivisie, iar „Reghe” este de părere că are nevoie de o perioadă de acomodare:

„Dennis trece printr-o perioadă mai grea. El nici la club nu a jucat la nivelul lui până acum, dar știm că e un jucător care are valoare. Trece printr-o perioadă de acomodare, va avea nevoie de puțin timp să se obișnuiască. Ce mă îngrijorează mai tare, este că noi nu am reușit să depășim niciodată jucătorii canadieni. Vorbim despre fotbaliști care joacă. Toți mijlocașii noștri ar trebui să fie 100% pregătiți pentru că joacă la echipele lor.

Cu siguranță vor fi schimbări în meciul cu Cipru, dar ele se vor datora și pentru că meciul de aseară te pune pe gânduri. Indiferent de ce motive și explicații dai în afara terenului, când analizezi meciul vezi că sunt probleme în anumite poziții”, a explicat Laurențiu Reghecampf în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.