ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a fost prezentat oficial în cursul zilei de joi cu ocazia unei conferințe de presă drept noul antrenor al celor de la FCSB, în locul lui Marius Baciu, fiind vorba despre al treilea său mandat pe banca tehnică a echipei roș-albastre. Tehnicianul a avut parte de anumite probleme în a se despărțit de cei de la Esperance Tunis, dar în cele din urmă s-a trecut peste această chestiune.

Universitatea Craiova le face probleme uriașe lui Laurențiu Reghecampf și FCSB

Pe de altă parte însă, fostul fundaș dreapta are parte în continuare de un litigiu cu Universitatea Craiova, una dintre fostele sale echipe. Mai exact, în urmă cu trei ani, când a plecat a doua oară din Bănie, a denunțat unilateral contractul pentru a semna cu saudiții de la Al-Tai, motiv pentru care s-a văzut nevoit să le achite oltenilor, conform unei clauze din contract, despăgubiri în valoare de 200.000 de euro, pentru el și unul dintre secunzii săi de atunci.

ADVERTISEMENT

În ianuarie 2024, Comisia de Disciplină a decis că antrenorul trebuia să plătească suma respectivă în termen de maxim 2 ani. Astfel, acest termen a expirat în luna ianuarie a acestui an, iar Reghecampf nu s-a achitat în totalitate de acea obligație financiară. Concret, el a plătit doar suma de 50.000 de euro, deci mai trebuie să plătească în continuare restul de 150.000 de euro, plus dobânzile legale adunate în tot acest timp, pentru ca litigiul să fie stins.

De menționat însă că acea decizie emisă de Comisia de Disciplină din cadrul FRF se referea doar la activitatea antrenorului din fotbalul intern. Iar în tot acest timp el a activat în străinătate. Acum însă a revenit în SuperLiga, ceea ce înseamnă că acea hotărâre poate începe să producă efecte. Concret, întrucât acea perioadă de 2 ani în care trebuia să fie achitată acea sumă a expirat, Laurențiu Reghecampf nu ar avea în acest moment dreptul de a activa în fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Antrenorul are în continuare datorie la olteni, motiv pentru care ar putea fi suspendat în fotbalul românesc

Recent, în direct la FANATIK SUPERLIGA, , în sensul că va plăti acea datorie a lui Reghe către Universitatea Craiova, doar că acest lucru încă nu s-a întâmplat. Așadar, în acest context, încă de când au început discuțiile dintre cele două părți, oltenii au făcut demersurile necesare pentru ca revenirea tehnicianului să fie blocată.

ADVERTISEMENT

Potrivit , clubul din Bănie a solicitat executarea suspendării lui Reghecampf până când acei bani vor fi plătiți. Mai mult decât atât, din informațiile obținute de FANATIK, cei de la U Craiova au cerut chiar excluderea antrenorului din fotbalul românesc. Mai exact, bineînțeles în cazul în care Comisia va considera că este cazul de așa ceva, contractul lui cu FCSB să nu poată fi înregistrat și, în mod evident, Reghe să nu poată sta pe banca tehnică, până când nu se va achita în totalitate acea datorie.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a lămurit situația

Patronul de la FCSB a explicat că nu a plătit banii respectivi tocmai pentru că încă nu a fost înregistrat contractul dintre Reghecampf și FCSB. Astfel, omul de afaceri așteaptă întâi să se producă acest moment, iar ulterior datoria va fi achitată, iar problema rezolvată. „Ce contract? La revedere! Am vorbit, Reghe mă știe pe mine, ce e da e da, ce e nu e nu și cu asta basta. Nu e adevărat, cum să plătesc datoria înainte să fac un contract? E un contract cu Reghe, pe care el îl semnează și scrie că suma pe care o are la Craiova o plătește FCSB. Imediat după ce se semnează contractul, se virează și suma la Craiova, probabil luni. Poate să se facă și astăzi plata.

Noi înregistrăm un contract, în contractul ăla scrie că se achită datoria. Când mergem cu contractul, mergem și cu ordinul de plată că s-a achitat datoria. Mergem la Comisie, să vedem ce zice Comisia. Eu sunt de bună credință, tu vrei să iei banii sau ce vrei? Ce a făcut Reghe e problema lui. Eu știu că are o datorie de plată de 150.000 de euro. Și o plătesc eu.

ADVERTISEMENT

(n.r. Despre dobânda de 17.000 de euro) Pot să spună, dar trebuie să spună ce e în hotărârea judecătorească. În contabilitate nu poți să spui ceva imaginar. Da, dă-l în judecată pe Reghe, să stabilească instanța dobânda și să plătească Reghe”, în direct la