Laurenţiu Reghecampf, temător înainte de duelul cu Sepsi: „E meciul sezonului pentru noi. Sper să nu fie săptămâna neagră“

Odată cu victoria lui CFR Cluj la Pitești și cu înfrângerea ei în fața FCSB-ului, Universitatea Craiova a pierdut orice șansă de a lua titlul sau de a termina pe locul 2 în Casa Pariurilor Liga 1. , dar și acolo misiunea este una dificilă.

Laurențiu Reghecampf se teme de returul cu Sepsi din semifinala de Cupă a României

În turul de la Sf. Gheorghe, ocupanta locului 3 din Casa Pariurilor Liga 1 a pierdut cu Sepsi, scor 1-2. În cazul în care nu va cuceri trofeul Cupei României, Universitatea Craiova va avea emoții pentru calificarea în cupele europene, deoarece va avea de jucat baraj cu învingătoarea meciului dintre locurile 7 și 8.

ADVERTISEMENT

Returul semifinalei Universitatea Craiova – Sepsi OSK este programat joi, 12 mai, de la ora 19:30. Covăsnenii după eliminarea din partida cu Chindia, câștigată cu scorul de 2-1.

„Venim după un meci pierdut în prima manşă, obiectivul principal pentru noi, mai ales în partea a doua a sezonului, a fost Cupa României. În tur nu am făcut un joc bun, dar concentrarea este maximă, jucătorii sunt pregătiţi, sper să întoarcă rezultatul şi să ne calificăm.

ADVERTISEMENT

Sub semnul întrebării este Mateiu, vom vedea dacă îl recuperăm, el are o problemă musculară de două săptămâni. Nu am cum să intru într-un joc cu teamă, dar am emoţii, e normal. Am un lot foarte valoros, dar şi Sepsi are un grup puternic şi vom avea un meci greu.

Sper să avem cât mai mulţi spectatori, atmosfera să fie bună şi să reuşim să ne calificăm. Avem nevoie de susţinere din partea fanilor. În general sunt un om pozitiv, cu FCSB am fost dezamăgit de rezultat, dar nu de joc. Cristiano Bergodi este un antrenor foarte bun, mâna lui se vede la Sepsi, echipa joacă, jucătorii lor sunt de valoare, au experienţă mare, acasă au un stadion frumos şi îi ajută atmosfera.

ADVERTISEMENT

Sper să profităm se absenţa lui Cristiano de pe bancă, fiindcă la astfel de meciuri contează şi dacă antrenorul nu este pe bancă. Cu siguranţă, ei vor încerca să apere rezultatul, au de partea lor avantajul din tur, sunt buni pe contraatac şi organizaţi în apărare. Sperăm să marcăm două goluri, iar ei să nu marcheze.

Dacă nu ne oferă spaţii, atunci noi trebuie să facem ceva să creăm spaţii. Cu siguranţă vom avea ocazii, dar sper să avem inspiraţia să marcăm. Ne-am fi dorit să terminăm campionatul pe locul 2, dar acum concentrarea noastră este pe calificarea în finala Cupei României.

ADVERTISEMENT

Absolut orice se poate întâmpla, trebuie să fim pregătiţi pentru orice situaţie, inclusiv pentru lovituri de departajare. Dacă jucătorii mei vor face ce am pregătit la antrenamente şi ce am vorbit cu ei, atunci vom avea succes. Este un meci special, este meciul sezonului pentru noi, pentru că avem posibilitatea de a ajunge în finală.

ADVERTISEMENT

Trebuie să fim serioşi, să respectăm adversarul şi să facem tot pentru a ne califica. Nu m-ar deranja să câştigăm chiar şi cu noroc. A fost o săptămână dificilă, am pierdut orice şansă de a fi pe primul loc, când CFR a câştigat la Piteşti, apoi am pierdut orice şansă de a fi pe locul 2, când ne-a bătut FCSB, acum sper să nu fie săptămâna neagră, dar orice se poate întâmpla în fotbal” a declarat Laurenţiu Reghecampf la conferința de presă de dinaintea meciului cu Sepsi.