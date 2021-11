Vești proaste pentru Laurențiu Reghecampf înainte de U Craiova – FCSB. Un jucător de bază ratează derby-ul. Exclusiv

că fundașul central a revenit la antrenamentele Universității Craiova pe 21 noiembrie, însă se pare că nu va putea juca împotriva FCSB-ului.

Reghe mai are și alte probleme de lot, Ante Roguljić acuzând, de asemenea, niște probleme musculare și e incert pentru această partidă.

Valerică Găman ratează și meciul Universitatea Craiova – FCSB

Din informațiile FANATIK, Valerică Găman nu a rezistat la antrenamente și încă mai are dureri la gambă după accidentarea din finalul partidei cu Farul Constanța de acum două etape.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, Laurențiu Reghecampf a decis să nu îl includă în lot pentru partida cu FCSB și mai are de așteptat până când va reveni pe teren.

Veteranul de 32 de ani al oltenilor are 13 meciuri în acest sezon din Liga 1 și este evaluat conform transfermarkt la 650.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Găman e cu accidentarea lui de la meciul cu Viitorul, încă nu și-a revenit. Ante Roguljic are și el o problemă musculară, vedem ce se întâmplă. În rest, toată lumea e aptă” – a declarat Laurențiu Reghecampf în exclusivitate pentru FANATIK.

Un alt jucător pe care Laurențiu Reghecampf nu se va putea baza la derby-ul cu FCSB de duminică este Alexandru Mateiu, însă acesta era indisponibil de mai mult timp și nu intrase în calculele tehnicianului la ultimele partide.

„Mateiu nu e apt pentru meciul de duminică. De-abia a intrat în alergare puțin cu ghetele. A avut o fractură la deget, încă nu e refăcut sută la sută”, a mai spus Laurențiu Reghecampf în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Valerică Găman a revenit de curând la antrenamente

FANATIK anunța revenirea lui Valerică Găman la antrenamente în săptămâna derby-ul cu FCSB, iar Laurențiu Reghecampf spera că îl va putea avea pe jucător măcar pe bancă.

Jucătorul impresariat de Ioan Becali și care a cucerit trei trofee cu Astra Giurgiu, titlul de campion și două Cupe ale României, a ajuns la Universitatea Craiova la insistențele lui Silvian Cristescu, așa cum site-ul nostru .

ADVERTISEMENT

„Îl știu pe Valerică de când avea 14 ani. Se pare că am făcut un lucru bun că l-am adus acasă, la Craiova. Eu cred că ne va ajuta foarte mult. Categoric, e un transfer reușit. El a fost un copil foarte serios la fiecare antrenament, impunea respect încă de mic. Nu aveai cum să nu-l respecți pe Găman.

Din punctul meu de vedere, Valerică Găman este un fotbalist senzațional. Eu cred că el are și nota asta de lider. E un jucător cu experiență, are meciuri la echipa națională, a jucat și în străinătate, are și mai multe trofee câștigate. E un plus mare pentru Universitatea Craiova.”

ADVERTISEMENT

Partida dintre Universitatea Craiova și FCSB se va disputa duminică, 28 noiembrie, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” și va aduce în prim plan prima confruntare dintre Laurențiu Reghecampf și fostul său colaborator, Toni Petrea.