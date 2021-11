Laurențiu Reghecampf nu dezarmează după eșecul 2-3 cu FCSB. ”Ce ne-am propus am reușit. Pe aceiași jucători vom miza în continuare”

După o primă repriză marcată de care i-au ajutat pe cei de la FCSB să intre în avantaj la cabine, U Craiova a avut o cu totul altă abordare în actul secund.

Schimbările lui Laurențiu Reghecampf au avut efectul scontat, dar în minutele adiționale roș-albaștrii au înscris golul victoriei după o serie de inexactități în defensiva alb-albaștrilor.

Laurențiu Reghecampf a schimbat sistemul de joc, dar nu a fost suficient

Reghecampf a schimbat sistemul de joc din repriza a doua și U Craiova a arătat ca o echipă capabilă să întoarcă rezultatul din prima repriză (1-2).

. A urmat o cădere fizică a roș-albaștrilor și oltenii au fost aproape să dea lovitura prin Andrei Ivan (min. 59) și prin același Câmpanu (81).

În prelungirile partidei, Budescu a pătruns în flancul stâng, a trimis o minge în mijlocul careului care a ajuns în cele din urmă la Cordea, undeva la marginea suprafeței de pedeapsă și șutul senzațional al acestuia a decis meciul (90+1).

Laurențiu Reghecampf a declarat la finalul partidei că este mulțumit de jocul echipei sale, nu și de greșelile copilărești din defensivă. Tehnicianul oltenilor a adăugat că aceiași jucători care azi au pierdut cu FCSB vor trebui să ducă pe mai departe luptele din Casa Pariurilor Liga 1.

”Am pierdut meciul nemeritat. Am început bine, am marcat gol, apoi am primit două goluri din faze fixe ușoare. Când te bați și vrei să câștigi un campionat trebuie să arăți mai multă responsabilitate și încredere.

În repriza a doua am avut trei, patru ocazii mari. Reacția jucătorilor a fost foarte bună în repriza a doua. Am marcat iar, dar primim goluri incredibil de ușor. Ceea ce ne-am propus am reușit, dar primim goluri mult prea ușor. Mai sunt meciuri importante și pe ei ne vom baza și în meciurile ce urmează”, a punctat Reghecampf.

Oltenii nu abandonează lupta la titlu

Tehnicianul Universității Craiova nu crede că echipa lui a ieșit din lupta pentru câștigarea titlului de campioană, dar admite că U Craiova este deja departe de principalele favorite. În plus, acesta a anunțat că nimeni nu va fi penalizat.

”Acum suntem foarte mult în spate, va fi foarte greu să recuperăm aceste puncte pe care le-am pierdut. Din păcate am pierdut puncte după meciuri foarte bune, uneori suntem copii, când avem avantaj nu profităm.

Nu plătește nimeni. Vom face o analiză, vom discuta cu patronul echipei, nu e vorba de plătit. Noi ne dorim performanță. Nu depunem armele, vom lupta până la capăt, vom fi în lupta pentru titlu, cu șansa a treia, a patra, a cincea, nu contează, dar vom fi acolo”, a încheiat Laurențiu Reghecampf.