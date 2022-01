Laurenţiu Reghecampf, bucuros după victoria în faţa Rapidului: “Îngrijorat la început, fericit la final”

Universitatea Craiova a învins cu 1-0 Rapid în primul meci din 2022. Oltenii urcă pe locul patru şi întrerup seria de şapte meciuri fără victorie în campionat.

Oltenii au avut mari probleme din cauza infectărilor cu noul coronavirus, însă golul marcat de în prima repriză a făcut diferenţa. Rapidul a atacat timid, însă a ratat două ocazii mari prin Vojtus şi Kait.

Laurenţiu Reghecampf, bucuros după victoria în faţa Rapidului: “Am avut o perioadă foarte grea”

Laurenţiu Reghecampf a fost mulţumit de jocul echipei sale, mai ales că U Craiova a obţinut trei puncte mari în faţa unei contracandiate la play-off:

“Îngrijorat la început, fericit la final. Eram îngrijorat de situaţia noastră. Am avut o perioadă foarte grea. Mă bucur că au jucat 90 de minute, am avut multe momente bune, păcat că nu am mai marcat.

Rapid rămâne surpriza campionatului. O echipă cu jucători foarte buni. Eu sunt obişnuit cu Andrei Ivan. Ştiu ce poate, îl văd zilnic. A avut o săptămână grea. A făcut o operaţie le gingie, nu ştia dacă joacă.

“Să mai aşteptăm câteva etape cu Koljic”

Faptul că şi-a dat viaţa pentru echipă, merită lăudat. Încercăm să îi punem pe picioare şi să revină la forma cea mai bună. Să mai aşteptăm câteva etape cu Koljic. M-aş bucura să marcheze la fiecare meci, are calităţile necesare.

A trecut printr-o perioadă grea, cu multe accidentări. Aşteptăm multe de la el, este un jucător foarte important pentru mine. Eu nu aduc pe nimeni la un anumit nivel, doar le explic ce trebuie să facă.

“Am o discuţie făcută cu Marian Copilu, cu domnul Rotaru. Ştim ce ne dorim”

Ştim ce calităţi are Creţu, dar toţi jucătorii trec prin perioade nefaste. Totul este la el. Trebuie să îşi dea seama ce a făcut azi şi să evite greşelile din alte meciuri. Am o discuţie făcută cu , cu domnul Rotaru.

Ştim ce ne trebuie. Avem problema cu Houri, care va lipsi tot sezonul, cu Găman, cu Ante (n.r. Rogulic). A fost pur şi simplu adevărul situaţia cu COVID. Este total diferit să ne antrenăm în grupe, să stai în carantină.

“Cine va fi selecţioner să reuşească să califice echipa naţională”

Ne-am dorit să amânăm meciul, dar nu s-a putut. Va fi greu cu Sepsi. Sperăm să intre Nistor, jucătorii cu anumite probleme. Sperăm să nu mai apară.

Le doresc tuturor baftă şi cine va fi selecţioner să reuşească să califice echipa naţională”, a spus Laurenţiu Reghecampf la finalul meciului.