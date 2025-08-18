Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Laurențiu Reghecampf, ultimele impresii despre debutul la Al Hilal Omdurman. ”Nu e lux, dar nici război”

Laurențiu Reghecampf a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre ce a găsit în Sudan după ce a preluat-o pe Al Hilal Omdurman și a anunțat când va avea debutul oficial.
18.08.2025 | 08:48
Laurentiu Reghecampf ultimele impresii despre debutul la Al Hilal Omdurman Nu e lux dar nici razboi
Când va debuta oficial Laurențiu Reghecampf pe banca lui Al Hilal Omdurman. Sursă foto: colaj Fanatik

Laurențiu Reghecampf a surprins pe toată lumea când a ales să semneze cu Al Hilal Omdurman din Sudan, dar tehnicianul este încântat de această aventură și așteaptă cu nerăbdare debutul.

Când va debuta oficial Laurențiu Reghecampf pe banca lui Al Hilal Omdurman

Tehnicianul a anunțat la cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA că se află cu noua sa echipă într-un cantonament în Zanzibar și a dezvăluit că nu războiul din Sudan este marea sa problemă, ci faptul că nu are adversari de calibru.

”Acum suntem în Zanzibar, ne pregătim de antrenament. Pregătim un turneu care îl avem în septembrie aici și meciul din preliminariile Ligii Campionilor Africii, care va fi pe 18 sau pe 19 septembrie. Îmi doresc să câștig orice trofeu. Campionatul va începe undeva în octombrie, dar deocamdată nu știe unde se va juca.

Nu mai este război în Sudan. Problema pentru mine este cum pot să-mi pregătesc echipa pentru Liga Campionilor, având în vedere că în țară nu sunt condiții de a ne antrena și a juca datorită războiului care a fost.

Îmi e foarte greu să întâlnesc echipe de nivel foarte slab și după aia să mă duc să mă bat cu echipele mari din Africa, gen Al Ahli din Egipt, Esperance din Tunisia, echipele din Algeria sau Africa de Sud. Asta e singura problemă pe care o avem în momentul de față. La asta ne gândim și sper să se găsească o soluție cât mai bună”, a declarat Reghecampf.

Ce a găsit Reghecampf când a ajuns în Sudan

Tehnicianul a ținut să precizeze că în Sudan nu mai există niciun fel de război și nu are niciun fel de probleme în acest sens, însă a precizat faptul că nivelul de trai este la un nivel foarte scăzut.

”Turneul nu este făcut de noi, este făcut de Federația Africană de Fotbal, cu echipe destul de bune și mă ajută pe mine pentru pregătire. La hotel și la resorturile din Zanzibar e lux, dar pe stradă, în Africa în general, nivelul de trai este unul foarte jos.

Nu este niciun război în Sudan, eu nu am văzut nimic pe unde am fost. Din punct de vedere al condițiilor de viață se vede că acolo a fost un război, sunt foarte multe clădiri dărâmate, sunt foarte multe străzi care nu sunt în ordine.

Dar eu nu m-am dus pentru țara Sudan, m-am dus pentru echipa Al Hilal, care are posibilitatea, mai ales din punct de vedere material, să câștige un trofeu foarte mare. Vom vedea ce se întâmplă”, a spus Laurențiu Reghecampf, la FANATIK SUPERLIGA.

Reghecampf, adevărul despre situația din Sudan

