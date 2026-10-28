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Reghecampf nu a mai ajuns la conferința de presă. Dylan Batubinsika se așteaptă la un meci greu în Cupă

Bogdan Mariș
28.10.2026 | 13:45
Reghecampf nu a mai ajuns la conferinta de presa Dylan Batubinsika se asteapta la un meci greu in Cupa
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani), conferință de presă înainte de Gloria Bistrița - FCSB. FOTO: Sport Pictures
Laurențiu Reghecampf nu a mai ajuns la conferința de presă de dinainte de meciul de Cupă dintre Gloria Bistrița și FSCB. A vorbit cu presa, în schimb, jucătorul Dylan Batubinsika.
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Joi, de la ora 21:30, FCSB va evolua pe terenul divizionarei secunde Gloria Bistrița în etapa a 2-a a grupei C din Cupa României Betano. Formația „roș-albastră” pornește cu prima șansă și ar putea face un pas mare spre calificarea în sferturi în cazul în care va reuși să se impună. Antrenorul Laurențiu Reghecampf (51 de ani) era așteptat să prefațeze acest meci, dar nu a mai ajuns la conferință.

UPDATE: Laurențiu Reghecampf nu a mai ajuns la conferința de presă

Antrenorul Laurențiu Reghecampf nu a mai ajuns la conferința de presă de dinainte de meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița.

UPDATE: A început conferința de presă. Dylan Batubinsika e prezent: „Cupa ne duce în Europa”

Pentru început, la conferința de presă a venit Dylan Batubinsika. Fotbalistul e de părere că meciul din Cupă cu Bistrița trebuie tratat cu seriozitate. „Ei sigur vor încerca să ne bată, am auzit că va fi un stadion plin. Cupa e importantă pentru noi. Cam așa stă treaba în Cupă, în fiecare sezon ai o echipă mică ce poate să bată o echipă mare, dar noi sperăm să nu fie cazul.

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Cred că avem destulă calitate în un grup destul de bun să abordăm atât meciul de Cupă cât și cel de campionat cu Universitatea Cluj. Când antrenorul vorbește cu noi spune că noi suntem foarte mari în țară, un club mare, că suntem jucători buni. Dacă am ajuns aici, suntem jucători buni. Ne dă încredere. Mă simt bine, fresh, în formă să joc. Cred că pot să dau 100% într-un sens bun.”, a declarat fotbalistul.

Laurențiu Reghecampf, prezent la conferința de presă înainte de Gloria Bistrița – FCSB

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) are un start perfect de mandat la FCSB. După victoriile muncite cu Oțelul (1-0) și FC Voluntari (2-1), formația „roș-albastră” a făcut spectacol în derby-ul cu Rapid, pe care l-a câștigat cu 4-1. În SuperLiga, fosta campioană o va întâlni pe U Cluj în următoarea etapă, însă înainte de acel joc va evolua în Cupa României Betano.

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Joi, de la ora 21:30, FCSB va juca pe terenul Gloriei Bistrița în etapa a 2-a a grupei C, iar Laurențiu Reghecampf va oferi ultimele detalii în cadrul unei conferințe de presă. Gruparea „roș-albastră” a debutat în competiție cu un succes clar, 5-0 la Mioveni contra lui FC Argeș, victoria obținută pe 2 septembrie fiind ultima din mandatul fostului antrenor, Marius Baciu.

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După cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, biletele pentru partida de la Bistrița s-au epuizat, iar aproximativ 7.800 de oameni vor fi prezenți în tribunele stadionului „Jean Pădureanu” pentru a urmări duelul dintre divizionara secundă și formația „roș-albastră”. Etapa a 2-a a grupei C a debutat cu victoria obținută de FC Bihor pe terenul lui Csikszereda, 2-1, iar miercuri, de la ora 15:00, FC Argeș va juca pe terenul Coronei Brașov.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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