Laurențiu Reghecampf umblă la orgoliul jucătorilor înainte de Farul – Universitatea Craiova: ”Mai țineți minte?” Ce probleme sunt cu Elvir Koljic

Farul Constanța – Universitatea Craiova este meciul cap de afiș al zilei de sâmbătă în faza play-off în Casa Pariurilor Liga 1. Oltenii au învins în ultimele două partide echipele care se luptă pentru titlu, FCSB și CFR Cluj, dar Laurențiu Reghecampf le cere jucătorilor lui să fie ponderați, să-și amintească cum au pierdut ultimul joc de la malul mării.

Laurențiu Reghecampf: ”Să nu mai avem parte de delăsare”

La 4 puncte în urma vicecampioanei FCSB, oltenii și-au resetat obiectivul în Casa Pariurilor Liga 1 și vor să încheie sezonul pe locul secund. Pentru ca acest lucru să devină realitate, alb-albaștrii au nevoie de un parcurs perfect până la final.

Laurențiu Reghecampf nu uită că , pe fondul unui joc pe care l-a catalogat ”delăsător”.

Tehnicianul alb-albaștrilor speră ca jucătorii lui să nu fie copleșiți de entuziasmul ultimelor rezultate obținute în campionat și să arate că pot să gestioneze acest meci care poate fi decisiv în finalul de sezon.

”Ne obligă ultimele două rezultate să facem un joc bun și să obținem rezultatul pe care ni-l dorim. Faptul că am reușit să ajungem atât de aproape de locul 2, ne obligă să mergem la Constanța să câștigăm cele trei puncte.

Sper eu ca jucătorii să aibă încă în memorie ultima partidă pe care noi am pierdut-o la Constanța și să nu mai avem parte de astfel de sincope și delăsare cum s-a întâmplat atunci. Sunt sigur că putem să câștigăm. Cu determinare, cu seriozitate, putem scoate un rezultat pozitiv”, a spus Laurențiu Reghecampf, în cadrul conferinței de presă de dinaintea meciului de la Constanța.

Reghecampf avertizează: ”Dacă învingem la Constanța se vor întâmpla multe în acest final de sezon”

Antrenorul oltenilor a insistat pe forța de grup a Universității Craiova, iar la ultima fază a meciului, este argumentul pe care tehnicianul l-a amintit în conferința de presă. Reghecampf a lansat și un avertisment echipelor din fruntea clasamentului și este convins că un succes la malul mării va dinamita finalul acestui campionat.

”E momentul ca noi să arătăm ceea ce ne dorim, în special pe finalul acestui sezon. Încercăm să pregătim o echipă competitivă pentru anul viitor, dar mai avem de îndeplinit niște obiective și în acest sezon. Nu mai contează punctele pierdute la Voluntari, e istorie, Jucătorii au învățat din acel meci și sper că la Constanța să avem o atitudine pozitivă.

E momentul să luăm în serios lucrurile și să arătăm exact ceea ce vrem, nu mai e loc de greșeli. Cu o victorie la Constanța se vor întâmpla multe în acest final de sezon. Echipa este foarte bună (Farul Constanța – n.r.), au antrenor bun, au jucători foarte buni, ați văzut că atunci când Hagi dă semnalul de alarmă Farul se concentrează și obțin rezultate foarte bune.

Pot să spun că echipa joacă ceea ce îmi doresc, dar e loc de mai bine. Suntem un grup unit, lucrăm la foarte multe lucruri, e important că am revenit de la 1-2 cu CFR și am marcat la ultima fază, nu trebuia să ajungem acolo, dar ca mentalitate am arătat că suntem acolo unde vrem să fim”, a mai spus Reghecampf.

Care sunt șansele lui Elvir Koljic să joace la Constanța

Antrenorul Universității Craiova nu are probleme cu adevărat importante de lot înaintea duelului cu Farul Constanța. Valerică Găman este refăcut și este posibil să fie trimis în teren.

Doar atacantul Elvir Koljic acuză unele probleme medicale după meciul cu CFR Cluj, însă Laurențiu Reghecampf este optimist că jucătorul va fi recuperat de staff-ul medical până la ora jocului. Tehnicianul oltenilor a subliniat și aportul pe cre îl aduc jucătorii de pe banca de rezerve atunci când apelează la serviciile lor.

”Găman este apt și este foarte posibil să joace. Avem o singură problemă cu Koljic, dar sper eu ca el să vină cu noi și să poată juca. Avem jucători care reacționează mult mai bine când vin de pe bancă și de aceea și eu mă gândesc de două ori înainte de a face echipa.

Sunt multe lucruri pe care le pun în balanță, dar în ultima perioadă toți jucătorii intră bine, indiferent de poziția pe care joacă. La început au fost multe probleme cu jucătorii care intrau de pe bancă. Nu dădeau nici un impuls echipei, intrau supărați, nu ajutau.

Acum nu mai avem această problemă, jucătorii se antrenează bine, sunt pozitivi. Avem 16, 17 jucători care ar merita să intre din primul minut, dar nu putem. Ante Roguljic (marcatorul golului victorie cu CFR Cluj – n.r.) este un exemplu în acest sens, este pozitiv, se pregătește foarte bine”, a punctat Reghecampf.