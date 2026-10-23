Laurențiu Reghecampf vs Daniel Pancu, cine va face diferența în derby-ul FCSB – Rapid? „Are o gândire tactică rațională”

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În afară de duelul din teren al celor 22 de jucători și a posibilelor rezerve care vor intra pe parcurs, derby-ul FCSB – Rapid mai propune o înfruntare. E vorba de Laurențiu Reghecampf vs Daniel Pancu. Va fi extrem de interesant de văzut cine va face diferența în acest „meci” al tehnicienilor. La FANATIK SUPERLIGA s-a întors pe toate fețele această întâlnire „Reghe” – „Pancone”.

Cât de mult va conta aspectul fizic în derby-ul FCSB – Rapid: „Dacă Reghecampf îi poate face să ducă 90 de minute, va fi echilibrat”

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a revenit de două etape în SuperLiga și are deja maximum de puncte pe banca celor de la FCSB, după victoriile cu Oțelul și FC Voluntari. În următoarea etapă, a 13-a, tehnicianul care a adus mai multe trofee pentru roș-albaștrii în mandatele sale anterioare va avea primul examen cu adevărat greu. În fața celor de la FCSB va sta Rapid, o echipă care a pierdut un singur meci în acest sezon, iar pe ultimele 5 le-a câștigat.

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, într-un duel palpitant dintre doi antrenori care vin din aceeași generație. „Meciul” băncilor tehnice a fost analizat la sânge în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Fostul mare atacant din „Generația de Aur”, Adrian Ilie (52 de ani), a scos în evidență faptul că FCSB nu arată bine din punct de vedere fizic în acest moment. Acolo poate fi cheia creării unui echilibru în derby.

„FCSB-ul, în ultimele două meciuri, nu a arătat foarte bine din punct de vedere fizic. Uitați-vă la jucătorii Rapidului cum aleargă. Și cunoscându-l pe Reghecampf, dar și pe Pancu, vreau să spun că, dacă Reghecampf îi aduce fizic să poată să ducă meciul toate cele 90 de minute, atunci va fi foarte echilibrat derby-ul, pentru că sunt doi foarte buni antrenori din punctul meu de vedere”, a spus „Cobra”.

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Cine se va impune în duelul tehnicienilor Laurențiu Reghecampf vs Daniel Pancu. „Are o gândire tactică rațională”

Discuția din platoul FANATIK SUPERLIGA s-a axat apoi exclusiv pe duelul celor două idei tactice, mai exact pe întâlnirea dintre Laurențiu Reghecampf vs Daniel Pancu. Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a subliniat faptul că, atât Reghe, cât și Pancone, sunt doi antrenori care mizează mult pe intensitate. Din acest punct de vedere, reputatul jurnalist vede un avantaj pentru Pancu, cel care a avut mai mult timp să pună la punct unele aspecte. În plus, la Rapid sunt și jucători care se pliază pe această tactică.

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„Sunt doi antrenori care pregătesc intensitatea. Asta am văzut. Nu știu Reghe cam cât are timp să facă asta și dacă are la dispoziție jucători pentru acest lucru. Nu prea are. Mă uit la Rapid. Jucătorii de aici pot ține ritmul. Pancu are jucători de 18 ani. Fundașul stânga, mijlocașul central, jucători de 18 ani. Nu cred că există jucător mai mare de 28 de ani la Rapid în momentul ăsta, în primul 11. Și asta contează foarte mult în momentul în care antrenezi intensitate, agresivitate și așa mai departe”, a spus analistul FANATIK.

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Vochin marșează pe ideea lui Adi Ilie și spune că, la o formă fizică bună, meciul se echilibrează. Din acest punct, totul se decide tactic. Aici însă, oficialul FRF remarcă un avantaj pentru Daniel Pancu, pe care l-a observat și pe când acesta antrena naționala U21 și pe CFR Cluj. „Sunt absolut de acord cu Adi (Ilie) că dacă Reghecampf poate egala intensitatea pe care o propune Rapidul, dacă se va întâmpla asta, apoi derby-ul va fi decis la aspectele tactice.

Și acestea sunt importante. Aici, Pancu a arătat și la naționala de tineret (U21), și la CFR Cluj, și acum la Rapid că are o gândire tactică rațională. Chiar mă uitam la meciul ăsta cu Corvinul (n.r. din etapa a 12-a, scor 2-0). Eu mă așteptam, sincer, să ducă peste ei acasă fiind. Au acceptat dominarea și au vrut să vadă iarbă multă în fața lor. Au vrut să speculeze pe contraatac”.

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