Laurette, declarații de pe patul de spital, înaintea celei mai grele încercări din viață! „Există un pic de teamă”

Laurette se pregătește să treacă printr-un moment care i-ar putea schimba complet cursul vieții. O operație cu miză uriașă. Vedeta se află în fața celei mai grele încercări din viața ei și nu își ascunde temerile. Încărcată de emoție, a făcut primele declarații, în exclusivitate, pentru FANATIK, înainte de momentul care ar putea marca un „înainte și după” în existența sa.

Laurette, decizie radicală! Se operează după ani de suferință

, atât fizic, cât și emoțional. Vedeta a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că urmează să se supună unei operații de micșorare a sânilor și îndepărtare a implanturilor mamare. Decizie pe care o consideră matură și necesară.

Motivația din spatele acestui pas nu are legătură doar cu estetica, ci și cu sănătatea. După ani în care s-a confruntat cu dureri de spate, postură afectată, dificultăți la efort fizic și probleme cu somnul, corpul i-a transmis un semnal clar: e timpul pentru o schimbare.

Chiar în aceste momente se pregătește pentru intervenția care i-ar putea aduce nu doar confort fizic, ci și o nouă etapă în viață.

„Da, mă pregătesc de operația de micșorare a sânilor și de îndepărtare a implanturilor. A fost o decizie matură, luată după ani de experiențe, schimbări de perspectivă și, mai ales, disconfort fizic.

De la dureri de spate și postură afectată, până la dificultăți în sport sau în somn ,corpul meu mi-a spus clar că are nevoie de altceva. Nu e vorba doar de estetic, ci și de sănătate.”, a spus Laurette, vizibil emoționată.

„Erau o confirmare a unei nesiguranțe interne. Azi îmi iubesc corpul așa cum e”

și spune că această transformare nu ține doar de estetică, ci de o reconectare profundă cu propriul corp și valorile personale. În ceea ce privește alte intervenții estetice, artista este clară: dacă va apela la ele, vor fi doar ajustări discrete, nicidecum schimbări radicale.

„Am ales să renunț definitiv la silicoane pentru că simt că nu mai am nevoie de ele. Când le-am pus, erau poate o confirmare externă a unei nesiguranțe interne. Astăzi, mă simt mai puternică, mai echilibrată și îmi iubesc corpul exact așa cum e el. Și da, se poartă sânii naturali – dar mai ales se poartă autenticitatea.

Alte intervenții? Dacă aș face ceva, ar fi mici ajustări, cu scopul de a păstra prospețimea, nu de a schimba cine sunt. Dar nu trăiesc în jurul bisturiului, ci în jurul unui echilibru între minte, corp și emoție.”, a declarat vedeta, cu o sinceritate dezarmantă.

Laurette: „Mi-a luat ani să ajung aici, dar acum știu că e momentul”

Laurette admite că nu a fost o decizie luată pe fugă și nici una influențată de tendințe, ci o hotărâre profund personală, născută din introspecție, maturizare și ascultarea propriului corp.

Recunoaște, de asemenea, că emoțiile sunt prezente, cum e firesc înaintea unei intervenții chirurgicale, dar frica a fost înlocuită de încredere – în alegerea făcută, în echilibrul interior și în omul care îi va fi alături în sala de operație.

„Mi-a luat câțiva ani să fiu pregătită emoțional pentru această schimbare, dar în ultimele luni am știut că e momentul. Medicul potrivit l-am găsit. După o documentare am ajuns la domnul dr. Alin Bortolini cu care am avut o conexiune extraordinară și care mi-a conferit încredere imediată și intensă, după multe consultații și, mai ales, după ce am simțit că sunt ascultată, nu doar privită ca un caz estetic.

Evident că există un pic de teamă – orice operație implică emoții, dar mai mult decât frică, am încredere. În decizia mea, în corpul meu, în medic.”, mărturisește Laurette.

„Urmează o nouă etapă!” Laurette, pregătită să se reinventeze și profesional

Transformarea prin care trece Laurette nu se oprește în sala de operație. După recuperare, vedeta este pregătită să deschidă un nou capitol și în carieră – unul construit pe autenticitate, asumare și evoluție personală.

Fără artificii, fără măști, fără aparențe. Ea vrea ca noua ei direcție să fie una în care femeile se pot regăsi, se pot inspira și pot înțelege că vulnerabilitatea nu este o slăbiciune, ci o formă de curaj.

„Pe plan profesional, după recuperare, urmează o nouă etapă. Am în lucru câteva proiecte care reflectă exact această versiune mai matură, mai sinceră a mea. Va fi un mix între lifestyle, artă și vulnerabilitate asumată. Ceva ce va surprinde.”, încheie artista.