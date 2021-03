Laurette a fost victima unui incident șocant, după ce a fost agresată într-un hotel din Capitală. În această seară, cântăreața a fost prezentă în platoul emisiunii XNS de la Antena Stars, unde a oferit mai multe detalii despre coșmarul pe care l-a trăit.

Laurette și-a deschis sufletul în emisiunea lui Dan Capatos. Se pare că agresorul vedetei a contactat-o inițial din luna ianuarie, insistând să o cunoască în persoană. Cei doi s-au întâlnit înainte de incidentul de la hotel, dar atunci bărbatul s-ar fi purtat foarte frumos cu ea la prima vedere.

“Încă sunt în stare de șoc. Mulțumesc Poliției și lui Dumnezeu. Lăsând la o parte motivul pentru care m-am întâlnit cu el acolo, cineva încearcă să îmi facă rău. A reușit până la un anumit punct să mă facă să cad în această capcană.

Este o capcană pentru că nu este prima dată când cineva ia legătura cu mine, ca să mă întâlnesc cu cineva să mi se facă o imagine care nu are legătură cu modul în care eu sunt în realitate. Am căzut în capcană. Nu este adevărat că îl cunoșteam de câteva zile, acest domn îmi trimitea mesaje din luna ianuarie, ca să mă cunoască.

O să pun la dispoziția organelor judiciare toate mesajele lui din luna ianuarie, când a început să îmi scrie foarte insistent. Ne-am întâlnit cu două zile mai înainte, dar s-a comportat foarte frumos. Tot ce am făcut a fost să ies din mâinile agresorului. Dacă nu venea Poliția cu două minute înainte”, a declarat Laurette, la XNS, de la Antena Stars.

Laurette, dezvăluiri de ultimă oră despre agresorul ei

Cântăreața neagă că ar fi fost vorba despre o întâlnire cu scopul de a fi plătită ca să se culce cu bărbatul respectiv. Se pare că agresorul ar fi băgat-o cu capul în closet, ar fi mușcat-o de mână până când i-a țâșnit sângele și ar fi încercat să o omoare, chiar înainte să ajungă polițiștii la ușă.

“Nu există așa ceva, referitor la sume de bani. În ultimul mesaj pe care i l-am scris i-am spus să ne întâlnim, dar într-un loc în care să nu avem probleme. Am căzut în plasa lui și acolo s-a schimbat total și… din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. S-a întâmplat să îmi ceară ceva, eu nu am fost de acord și mi-a spus: ‘de ce crezi că ai venit aici?’

Mi-a propus întâi să vin la el acasă, dar mi s-a părut ceva ciudat, așa că i-am spus să ne vedem în Pipera. Eu, toate dovezile pe care le am, o să le depun la dosar. O să facem o plângere penală. A început să mă lovească, m-a tras de păr, m-a dus să mă închidă în baie, a încercat să mă bage cu capul în closet, am încercat să fug și nu am reușit.

Eu am fost mușcată de mână pentru că m-am târât spre ușă, să pot să întorc cheia, el era peste mine cu toată forța. Când a văzut că am pus mâna pe cheie, m-a mușcat, era plin de sânge la gură, ca un canibal. Oricare ar fi fost motivul, nu există să iei în asemenea hal o femeie la bătaie. Dacă nu venea Poliția, mă omora!”, a mai povestit Laurette.

Ce s-a întâmplat cu agresorul vedetei, după incidentul de la hotel

Din ce a afirmat cântăreața, se pare că agresorul ei nu ar fi fost reținut, după ce polițiștii au intrat în camera de hotel. Ea mai crede că a fost la un pas de moarte, dar că a fost salvată în ultima clipă.

“Am înțeles că nu ar fi reținut. Când a intrat Poliția în cameră, era plin de sânge la gură. Din ce mi-a zis el, este căsătorit, mi-a arătat și poze cu copiii. A zis că este un om de afaceri și de asta nu dorește să fie pe rețelele de socializare. Mi-a spus că este în divorț cu soția, că nu se mai înțeleg.

Am semne pe picioare, în genunchi, pentru că m-a târât pe covor. Mi-a dat cu pumnul în coaste și m-a mușcat de deget când am vrut să iau cheia din ușă. Când a venit Poliția, era cu piciorul pe gâtul meu și urla că mă omoară.

El nu a realizat nici măcar că Poliția este în spatele ușii. Era peste mine cu toată puterea și cu piciorul în gât. Atunci n-am mai avut voce, mi-am pierdut puțin și cunoștința. Când a intrat Poliția, s-a îmbrăcat”, a mai adăugat Laurette, la Antena Stars.

Ce a anunțat Poliția despre incident

Oamenii legii au comunicat, în mod oficial, că este vorba despre o neînțelegere între cele două persoane, care s-au agresat reciproc. În acest moment, s-a demarat o anchetă, iar cercetările continuă din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

”La data de 9 martie a.c. prin apel 112, o femeie a sesizat faptul că a auzit strigăte dintr-un imobil din sectorul 3, din zona Centrului Vechi. La adresă s-a deplasat un echipaj de poliție, care a identificat două persoane, un bărbat și o femeie, care s-ar fi agresat reciproc, pe fondul unor neînțelegeri.

Persoanele au fost conduse la subunitatea de poliție pentru audieri. Cercetările sunt continuate, din oficiu, de Serviciul Poliției Centrul Vechi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, au transmis oamenii legii, în comunicat.