Laurette, în război cu medicii din România. A postat fotografii șocante pe internet: Plin de vânătăi

Laurette este foc și pară pe sistemul medical românesc după cea mai recentă experiență prin care mulatra a trebuit să treacă.

Laurette face acuzații grave la adresa medicilor din Brăila

Bunicul modelului fusese internat în spital în urma unui preinfarct, iar la externare aceasta a observat că bătrânul este plin de vânătăi, iar asta nu e tot.

Cântăreața a povestit, extrem de revoltată, pe o rețea de socializare situația pe care a găsit-o la Spitalul Județean din Brăila.

Femeia a spus că a văzut niște condiții de nedescris, anormale pentru tratarea bolnavilor, acuzând cadrele spitalului că tratează oamenii mai rău ca pe animale.

Laurette s-a întrebat ce rost mai are plata asigurărilor medicale dacă pacienții sunt tratați în ultimul hal, iar pentru a dovedi cele spuse, a pus câteva imagini pe internet.

„Cum ați putut să vă bateți joc în acest fel?”

„Bunicul meu!! Atașez aceste poze să vedeți în ce țară trăim și în ce hal a fost externat după 10 zile de spitalizare în Brăila la spitalul județean. Săptămâna trecută am fost în vizită la bunicul meu care a fost luat cu ambulanța acum câteva zile deoarece a făcut un preinfarct, a venit salvarea. L-a dus la spital, internat”, și-a început spovedania mulatra.

Aceasta a continuat să descrie ceea ce a trăit și a spus că nimeni din familia ei nu a fost lăsată să îl viziteze pe bătrâni, că mâncarea le este oferită pacienților ”ca la porci”, iar paturile de spital sunt ”ca tot rahatul”.

Când despre tratamentul medicamentos, manechinul spune că nu a avut parte de îngrijirile corespunzătoare.

„Cum ați putut să vă bateți joc de un bătrân în acest fel ??? Mi-e scârbă de sistemul medical românesc. Care e medicul care și-a bătut joc de bunicul meu în halul acesta? Ar trebui să răspundă pentru bătaia asta de joc?! (…) Nu am cuvinte !!!Am rămas efectiv socată când l am văzut în starea asta externat”, a mai scris Laurette pe Facebook.

Postarea a fost ștearsă ulterior de vedetă de pe contul ei de socializare.