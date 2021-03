Laurette Atindehou are o viață amoroasă agitată. Recent, vedeta anunța că a fost cerută în căsătorie de către iubitul pe care l-a ținut ascuns câteva luni. Nici nu dăduse bine vestea, că s-a și aflat că s-au despărțit. Acum, Laurette și senegalezul Magaye Gueye, de la Dinamo, s-au împăcat și vor să devină părinți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântăreața și iubitul fotbalist și-au ținut ascunsă relația până acum câteva săptămâni. Magaye a fost atât de cucerit de partenera lui, încât a cerut-o în căsătorie după doar patru luni de iubire. În luna ianuarie a acestui an au apărut primele imagini cu cei doi îndrăgostiți, la Poiana Brașov.

„M-a cerut în urmă cu două luni și jumătate. E serios, eram la masă. El ține foarte mult la mine, dar nu interesează pe nimeni ce fac eu cu viața mea, dacă mă căsătoresc sau nu. Eu nu am vrut să se știe de relația noastră și îmi e puțin ciudă că s-a ajuns aici. Da, iubesc foarte mult Da, am fost cerută în căsătorie. O să postez eu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E normal, nu ați văzut cum m-a cerut în casătorie? O să fac publică cererea în căsătorie. Suntem împreună de 3 luni și jumătate, dar eu îl știu de dinainte să vină el la București ca să joace la această echipă. Eu l-am cunoscut într-un club de noapte din Paris. Este o dovadă că suntem împreună de mai mult. Nu m-ar fi cerut în casătorie dacă mă jignea”, a declarat Laurette pentru Star Matinal, acum două luni.

Laurette vrea să devină mamă, după ce s-a împăcat cu iubitul

O postare făcută de Laurette, pe rețelele de socializare, le dăduse tuturor de înțeles că relația ei a ajuns la final. Acum, cântăreața a recunoscut pentru Star Matinal că a trecut peste probleme și este cât se poate de îndrăgostită de fotbalistul dinamovist.

ADVERTISEMENT

“Nu sunt bipolară, dar trec uneori de la o stare la alta. Iubirea e frumoasă, dacă îți găsești jumătatea, sufletul pereche, iubirea este cel mai frumos sentiment pentru o persoană. Aș putea spune că da, (n.r. dacă și-a găsit marea iubire) dar iubirea este complexă. Intervin și probleme, dar trebuie să fie un cuplu puternic ca să duci tot.

E foarte greu să fii unit în zilele noastre, pentru că tentațiile sunt mari. Și de o parte, și de cealaltă parte. Uite, cum suntem noi, e foarte greu. Tentațiile sunt foarte mari și este foarte greu să faci față provocării. Nu (n.r. iubitul nu a plecat din viața ei), dar las acolo postarea pentru că se regăsesc și alte femei”, a povestit Laurette, despre relația cu Magaye Gueye.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat fetița vedetei, după ce a aflat că ar putea avea un frățior

Vedeta crede că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile și i-a adus în viața ei bărbatul potrivit. Mai mult decât atât, Laurette Atindehou a discutat deja cu fetița ei despre posibilitatea de a deveni mamă pentru a doua oară. Laurette are un exemplu pozitiv și în cazul părinților ei, cei care sunt legați și acum de o iubire frumoasă, în pofida faptului că viața i-a dus pe drumuri separate.

“Cred că atunci când ești credincios, sub o formă sau alta, se întoarce la tine. Dumnezeu mi-a dat pe cineva care mie îmi place. Acum chiar sunt fericită, nu am mai fost de mult timp atât de fericită. Îmi doresc să am un băiețel și sper ca Dumnezeu să îmi dea un băiețel în viața mea. Încerc să îi explic și Serenei că este bine să aibă un frățior în viața ei, că și eu am un frate. Dar ea este mai egoistă așa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când s-a operat mama, l-am sunat pe tata în Africa, i-am pus în conferință și am asistat la o conversație frumoasă între ei. Mi-am dat seama ce dragoste frumoasă a fost între cei doi. Tata a venit acum nouă ani în țară, atunci când l-am cunoscut eu. De fiecare dată când au o conversație, parcă vorbesc zilnic. Mama îi mai reproșa una-alta”, a mai povestit vedeta.