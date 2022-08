Laurette și-a făcut cont pe OnlyFans. Câți bani a câștigat în 24 de ore: “Nu voi posta conținut pentru adulți”

Laurette a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre decizia de a-și deschide un cont de OnlyFans. Doar că, ne-a precizat vedeta, cu riscul de a-și dezamăgi unii dintre fanii pe care îi are, abonații nu vor avea ocazia să o vadă în ipostaze explicite, așa cum multe alte tinere domnișoare se expun pe rețeaua de socializare dedicată adulților.

Laurette face bani din OnlyFans! Ce spune iubitul fotbalist despre decizia modelului

Laurette a decis, în seara zilei de 15 august, să își deschidă un cont pe rețeaua OnlyFans. Motivul, ne-a explicat ea, a fost, inițial, curiozitatea și discuțiile pe care le-a avut cu cei din jurul ei pe tema rețelei de socializare dedicată adulților.

ADVERTISEMENT

”Am tot auzit de . Așa că mi-am spus să încerc și eu, să văd cum e. Am deschis contul și am deja 17 abonați. Nu voi posta foto sau video pentru adulți, nu este obligatoriu să faci content +18”, ne-a spus, în exclusivitate, Laurette.

Având deja 17 abonați în ciuda prețului ”piperat” pe care îl cere pentru cei care vor să o descopere în intimitate, așa cum nu este pe Instagram sau Facebook, Laurette a reușit, în 24 de ore să strângă, practic, 340 de dolari, fiecare dintre cei care i-au accesat contul plătind deja 20 de dolari. Pentru o lună de ”răsfăț”, e adevărat.

ADVERTISEMENT

”Cel mai probabil, după ce am stat și m-am gândit destul de mult, voi face postări, fotografii și video, legate de masaj. Voi explica ce se petrece la masaj, mă voi filma în timp ce aplic tehnici de masaj. Dar, încă o dată, nu voi face postări în care să apar în ipostaze explicite, goală sau știu eu în ce alte poziții”, ne-a mai spus Laurette.

În momentul în care și-a deschis contul, Laurette s-a sfătuit și cu iubitul ei, fotbalistul Magaye Gueye. Iar acesta a acceptat fără rezerve ideea, cu condiția ca anumite lucruri pe care le împărtășesc ei să rămână secrete pentru restul, indiferent de câți bani ar plăti pentru abonament.

ADVERTISEMENT

Laurette și-ar dori un băiețel cu iubitul fotbalist: ”M-a tot cerut în căsătorie”

Cum pare să meargă ca pe roate, chiar dacă el joacă departe de România, în liga a doua din Grecia, nu mică ar fi surpriza ca Laurette să devină mamă în viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Mai ales că, deja, discuțiile pe tema întemeierii unei familii sunt din ce în ce mai dese între cei doi.

”Da, iubitul m-a tot cerut în căsătorie, dar… (râde, n. red). Momentan suntem bine așa cum suntem. Nu ne grăbim, avem alte priorități în aceste momente. Normal că am vorbit și despre copil.

ADVERTISEMENT

Eu vreau, nu zic nu, aș vrea să am un băiețel. Și el își dorește, mi-a tot spus că vrea un copil, dar să vedem ce va dori Dumnezeu. Dacă va veni, va fi bine primit și iubit, dar nu e nimic programat. Așa a apărut și Selena”, a mai spus, pentru FANATIK, Laurette.

ADVERTISEMENT

Până atunci însă, . Mai exact, salonului de masaj african pe care îl deține și la care, adeseori, pune și ea mâna pentru a-i răsfăța pe cei care simt nevoia de puțină relaxare.

Câți bani face Laurette din salonul de masaj?

Desigur, cei care o solicită pe Laurette trebuie să se împace și cu prețul pe care aceasta îl cere. , pentru 45 de minute un tarif de 400 de lei, iar pentru o oră întreagă, 500 de lei.

E adevărat, până acum, firma pare să fi mers binișor, Laurette având, în ultimul an fiscal declarat, conform datelor depuse la ANAF și consultate de FANATIK, un profit net de aproape 50.000 de lei, adică circa 10.000 de euro.

Laurette, nerăbdătoare să se termine procesul după ”episodul hotel”

La aproape un an și jumătate de la momentul în care Laurette a acuzat agresiunea la care a fost supusă de un bărbat, la un hotel din Centrul Vechi al Capitalei, Regina Africană așteaptă și acum ca justiția să se pronunțe în cele îndurate de ea.

”Tot ce știu este că acel om a fost pus sub acuzare pentru sechestrare de persoane și vătămare corporală. Aștept ca Justiția să își pună cuvântul, sper să mi se facă dreptate. Desigur că am să îi cer și daune, materiale și morale, dar momentan nu am decis, împreună cu avocatul, care să fie suma și, oricum, nu pot vorbi despre asta până la terminarea procesului penal.

În orice caz, până nu se dă un verdict clar în ceea ce privește cazul, nu am ce declarații să fac, este un proces penal, a avut loc o anchetă. Sunt și eu nerăbdătoare să se termine, au tot fost amânări”, a mai spus, pentru FANATIK, Laurette.

Ce alte vedete și-au mai deschis conturi de OnlyFans?

Printre vedetele de la noi din țară care și-au deschis conturi pe OnlyFans în speranța că vor face bani frumoși cu fotografii interzise minorilor se nunmără modele, cântăreți, dar și starlete de show-uri TV.

Printre numele sonore care au recunoscut că ”prestează” pe OnlyFans se numără cântăreți precum Mihai Trăistariu sau Emy Alupei, dar și frumoasa Xonia sau Alex Stremițeanu de la X-Factor. Modelele celebre pe Instagram care au decis să își facă asemenea conturi sunt nenumărate, printre acestea numărându-se și Miruna Milu, fosta iubită a multiplului campion mondial la Kempo, Yamato Zaharia.

De asemenea, starleta de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, obținute din rețeaua de socializare dedicată adulților, ba chiar ținea să precizeze că ar fi printre primele românce care și-au făcut cont pe OnlyFans.