Lautaro Martinez a dezvăluit cum s-a impus Cristi Chivu la Inter: „Erau multe îndoieli legate de el, dar a făcut asta!”

Lautaro Martinez (28 ani) a vorbit la conferința de presă premergătoare finalei Cupei Italiei despre dorința arzătoare a Interului de a câștiga trofeul, dar și despre antrenorul Cristi Chivu (45 ani).

Lautaro Martinez, înainte de finala Cupei Italiei: „Avem ocazia de a aduce trofeul acasă”

Lautaro Martinez a precizat că, pe lângă campionat, Inter își dorește să câștige și Cupa Italiei, programată miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, în compania lui Lazio. Jucătorii lui Sarri devin și mai periculoși, în viziunea decarului lui Cristi Chivu, pentru că partida se va juca pe Stadio Olimpico, arena alb-albaștrilor.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi este important pentru a deveni extraordinari în acest sezon și care vor fi cheile care mâine vor ajuta pentru a înfrunta o Lazio care este foarte diferită de cea pe care am văzut-o.

Da, probabil și noi suntem o echipă diferită, o altă realizare. Ei sunt foarte organizați tactic și va fi un meci foarte dificil. Vor lupta pentru trofeu. Este un meci pentru care vor fi pregătiți, va fi și un stadion plin de suporterii lor. Dar vom fi și noi pregătiți pentru tot ce ne așteaptă mâine, pentru că va fi un meci foarte dificil.

Astăzi avem posibilitatea de a juca o altă finală, iar de doi ani nu am mai reușit să ajungem acolo, deci mâine va fi încă o ocazie de a aduce acest trofeu acasă, pentru că, așa cum am spus înainte, ne lipsește mult. Acum veți vedea statisticile și ce s-a întâmplat, dar noi suntem liniștiți pentru că mintea noastră este complet concentrată pe acest trofeu”, a declarat Lautaro Martinez .

Lautaro Martinez, cuvinte mari pentru Cristi Chivu: „Sunt fericit pentru el!”

Argentinianul a fost confruntat cu un moment cheie al sezonului. Campionatul Mondial al Cluburilor, din vara lui 2025, când a avut un discurs ferm în vestiar în care a punctat: „Cine rămâne aici, trebuie să își dorească asta”. De la acest episod, Lautaro Martinez a mutat discuția la Cristi Chivu, pe care îl consideră responsabil pentru realizările personale din acest sezon. Printre care un nou titlu de golgheter în Serie A, pe care a pus deja o mână. Are 17 goluri în competiția internă, fiind urmat de coechipierul Marcus Thuram, cu 13 reușite.

Mai mult, căpitanul nerazzurilor a mărturisit că . Românul a fost întâmpinat cu îndoieli, pe care a reușit să alunge cu capacitatea sa de a ghida grupul.

„Da, în vestiar există mereu discuții, pentru că într-o echipă de fotbal sunt 25-26 de oameni cu mentalități și gândiri diferite. Deci confruntările există mereu. Antrenorul a înțeles imediat grupul, noi l-am înțeles pe el, am început să lucrăm împreună, a adus aer nou, leadership, pentru că are o personalitate puternică, dar în același timp ne face să râdem la antrenamente și să lucrăm liniștiți. Este foarte important. Și cuvântul principal în vestiarul nostru este ‘victorie’. Toată lumea vrea să fie aici pentru a câștiga mereu.

Sigur, da, am crescut mult, sunt mulțumit, chiar dacă am avut această problemă cu accidentarea care m-a oprit puțin. Totuși am muncit enorm pentru a reveni, apoi am încercat din nou, dar da, sunt mulțumit de sezonul pe care l-am făcut, sunt mulțumit de sezonul pe care l-a făcut echipa, sunt fericit și pentru antrenor, pentru că este o persoană care cunoaște foarte bine tot mediul Inter.

Poate când a venit erau multe îndoieli legate de el, dar mi-a explicat lucrurile clar, ne-a ghidat și am urmat această direcție împreună între noi. Și este foarte frumos și foarte important”, a mai spus Lautaro Martinez.