Lautaro Martinez a dezvăluit schimbarea pe care Cristi Chivu a adus-o la Inter: „Cu Inzaghi, am încheiat sezonul foarte obosiți”

Lautaro Martinez (28 de ani) a jucat un rol foarte important în titlul cucerit de Inter în Serie A sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani). Deși a absentat timp de mai multe luni, atacantul argentinian este golgheterul campionatului, cu 16 reușite. Căpitanul lui Inter a vorbit despre impactul pe care Cristi Chivu l-a avut la echipă, iar acesta a dezvăluit că este dedicat în totalitate proiectului de la Milano, neavând nicio intenție de a părăsi echipa.

Lautaro Martinez, impresionat de Cristi Chivu

Lautaro Martinez a subliniat modul în care Cristi Chivu a relansat-o pe Inter după un sezon extrem de dezamăgitor, încheiat cu un eșec dur în finala Champions League contra lui PSG (0-5). „În sezonul trecut ne-am chinuit mult, nu am reușit să ne îndeplinim obiectivele spre finalul sezonului, a fost foarte dificil pentru noi toți. Dar Cristian Chivu a sosit cu o mentalitate nouă și cu o atitudine nouă, iar asta a fost evident chiar și din afară.

Acest lucru ne-a oferit foarte multă încredere. Iar dacă vorbim despre joc, a adăugat puțin din stilul său dar nu a eliminat nimic din ceea ce realizasem în cei patru ani cu Simone (n.r. Inzaghi), alături de care făcusem o treabă extraordinară. Trebuie să îi mulțumim antrenorului, pentru că ne-a făcut să ne simțim foarte confortabil în acest sezon. (n.r. s-a schimbat și situația zilelor libere?) Da, a făcut o schimbare către stilul fotbalului de astăzi, cu zile libere și odihnă.

Sezonul trecut l-am încheiat foarte obosiți, chiar și mental. Cel mai important lucru este ca jucătorii să fie odihniți din punct de vedere mental, pentru că jucăm și călătorim mult, uneori pe distanțe mari. Zilele de odihnă sunt importante pentru a-ți reveni fizic și mental”, a afirmat argentinianul într-un interviu pentru . Lautaro Martinez a revenit pe gazon după o lună de absență chiar în .

Lautaro Martinez a făcut anunțul cu privire la viitorul său

Căpitanul Interului a afirmat că nu se gândește la plecare, fiind dedicat total . „Sunt loial proiectului de la Inter pentru că am un contract și mă simt ca acasă aici. Încă din prima zi, m-au tratat într-un mod pe care nu aș fi putut să mi-l imaginez.

Am avut realizări importante, atât individual, cât și cu echipa, iar astăzi nu mă gândesc la nimic altceva decât Inter. Sunt fericit aici alături de familie, chiar avem un restaurant în Milano. E foarte bine, suntem foarte fericiți”, a spus Lautaro Martinez, conform sursei menționate.

Ce realizări a avut Lautaro Martinez sub comanda lui Cristi Chivu

Lautaro Martinez a debutat sub comanda lui Cristi Chivu la Campionatul Mondial al Cluburilor, disputat în vara anului trecut, unde a reușit să marcheze 2 goluri în 4 meciuri. Apoi, în sezonul actual, argentinianul a punctat de 20 de ori în cele 37 de meciuri disputate în toate competițiile, oferind și 5 pase decisive coechipierilor.