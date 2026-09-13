Sport

Lautaro Martinez și-a ales Balonul de Aur din 2026! Pe cine vede căpitanul lui Chivu câștigând marele trofeu: „Nu am niciun dubiu”

Lautaro Martinez, căpitanul lui Cristi Chivu la Inter Milano, și-a ales câștigătorul pentru trofeul de cel mai bun fotbalist al anului. Vezi despre cine este vorba.
Dragos Petrescu
13.09.2026 | 06:00
Lautaro Martinez sia ales Balonul de Aur din 2026 Pe cine vede capitanul lui Chivu castigand marele trofeu Nu am niciun dubiu
ULTIMA ORĂ
Lautaro Martinez este de părere că Lionel Messi ar trebui să câștige Balonul de Aur în 2026 // FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Lautaro Martinez (29 de ani), căpitanul lui Cristi Chivu la Inter Milano, este de părere că Lionel Messi (39) ar trebui să câștige Balonul de Aur și în acest an, considerându-l pe marele fotbalist argentinian drept cel bun jucător din toate timpurile. Dacă predicția lui Lautaro se va concretiza, atunci Messi își va trece în palmares cel de-al 9-lea Balon de Aur. Vezi declarația integrala pe FANATIK.

Lautaro Martinez consideră că Lionel Messi ar trebui să câștige Balonul de Aur și în 2026!

Lautaro Martinez a avut numai cuvinte de laudă pentru Lionel Messi, colegul său de la echipa națională a Argentinei alături de care a cucerit un titlul mondial și două Copa America (2021, 2024). De asemenea, cei doi au fost aproape să facă „dubla” și în dreptul trofeelor WC, însă „pumele” au cedat în ultimul act la turneul final din 2026, 0-1 în prelungiri în fața Spaniei.

ADVERTISEMENT

Nu am niciun dubiu că el (n.r – Messi) va câștiga Balonul de Aur. Este cel mai bun fotbalist din lume și cel mai mare din istoria acestui sport. Atâta timp cât va fi pe teren, va avea mereu prima șansă de a câștiga”, a declarat căpitanul lui Inter Milano, citat de TNT Brasil.

Dintre toți fotbaliștii de câmp argentinieni, doar Lionel Messi și Lautaro Martinez se regăsesc printre cei 30 de nominalizați la câștigarea prestigiosului titlu acordat de France Football. De asemenea, Emiliano „Dibu” Martinez se află pe lista candidaților la Trofeul Yashin, echivalentul Balonului de Aur în rândul portarilor.

ADVERTISEMENT
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu,...
Digi24.ro
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan

Lionel Messi a câștigat de 8 ori Balonul de Aur

Ajuns la 39 de ani, căpitanul lui Inter Miami a primit a 17-a nominalizare la Balonul de Aur, fiind depășit la acest capitol doar de Cristiano Ronaldo, eternul său rival, care a reușit această performanță de 18 ori. Motivul principal pentru care Messi a fost ales printre cei 30 de pretendenți la trofeu este reprezentat, în mare parte, de prestația sa la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic, unde acesta a condus Argentina până în ultimul act, marcând opt goluri și oferind patru pase decisive.

ADVERTISEMENT
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta...
Digisport.ro
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”

Messi stă însă mai bine decât CR7 la numărul de trofee individuale câștigate, acesta reușind să-și adjudece Balonul de Aur de opt ori (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023), în timp ce Cristiano a triumfat în cinci rânduri (2008, 2013, 2014, 2016 și 2017). Anul acesta, portughezul nu a fost nominalizat, el numărându-se printre marii fotbaliști care nu au prins lista. În aceeași situație se află și Desire Doue, Bradley Barcola, Pedri sau Julian Alvarez.

ADVERTISEMENT
Închisoare pentru agresorii lui Donnarumma! Portarul a fost bătut, iar soția sa a...
Fanatik
Închisoare pentru agresorii lui Donnarumma! Portarul a fost bătut, iar soția sa a pierdut sarcina după ce a fost amenință cu cuțitul. Update
US Open 2026, live blog. Elena Rybakina este câștigătoarea turneului american! A învins-o...
Fanatik
US Open 2026, live blog. Elena Rybakina este câștigătoarea turneului american! A învins-o pe Aryna Sabalenka și a devenit noul lider mondial. Suma uriașă pe care o va încasa
Rapid, acord cu Genoa! Daniel Pancu a confirmat: „E foarte benefic”
Fanatik
Rapid, acord cu Genoa! Daniel Pancu a confirmat: „E foarte benefic”
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Cunoscutul fotbalist român, lăsat corigent la matematică de fratele lui Ilie Bolojan: 'Mă...
iamsport.ro
Cunoscutul fotbalist român, lăsat corigent la matematică de fratele lui Ilie Bolojan: 'Mă punea să cânt în fața clasei ca să mă treacă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!