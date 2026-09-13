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Lautaro Martinez (29 de ani), căpitanul lui la Inter Milano, este de părere că Lionel Messi (39) ar trebui să câștige Balonul de Aur și în acest an, considerându-l pe marele fotbalist argentinian drept cel bun jucător din toate timpurile. Dacă predicția lui Lautaro se va concretiza, atunci Messi își va trece în palmares cel de-al 9-lea Balon de Aur. Vezi declarația integrala pe FANATIK.

Lautaro Martinez consideră că Lionel Messi ar trebui să câștige Balonul de Aur și în 2026!

Lautaro Martinez a avut numai cuvinte de laudă pentru Lionel Messi, colegul său de la echipa națională a Argentinei alături de care a cucerit un titlul mondial și două Copa America (2021, 2024). De asemenea, cei doi au fost aproape să facă „dubla” și în dreptul trofeelor WC, însă „pumele” au cedat în ultimul act la turneul final din 2026, 0-1 în prelungiri în fața Spaniei.

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„Nu am niciun dubiu că el (n.r – Messi) va câștiga Balonul de Aur. Este cel mai bun fotbalist din lume și cel mai mare din istoria acestui sport. Atâta timp cât va fi pe teren, va avea mereu prima șansă de a câștiga”, a declarat căpitanul lui Inter Milano, citat de TNT Brasil.

Dintre toți fotbaliștii de câmp argentinieni, doar Lionel Messi și Lautaro Martinez se regăsesc printre cei 30 de nominalizați la câștigarea prestigiosului titlu acordat de France Football. De asemenea, Emiliano „Dibu” Martinez se află pe lista candidaților la Trofeul Yashin, echivalentul Balonului de Aur în rândul portarilor.

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Lionel Messi a câștigat de 8 ori Balonul de Aur

Ajuns la 39 de ani, căpitanul lui Inter Miami a primit a 17-a nominalizare la Balonul de Aur, fiind depășit la acest capitol doar de , eternul său rival, care a reușit această performanță de 18 ori. Motivul principal pentru care Messi a fost ales printre cei 30 de pretendenți la trofeu este reprezentat, în mare parte, de prestația sa la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic, unde acesta a condus Argentina până în ultimul act, marcând opt goluri și oferind patru pase decisive.

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Messi stă însă mai bine decât CR7 la numărul de trofee individuale câștigate, acesta reușind să-și adjudece Balonul de Aur de opt ori (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 și 2023), în timp ce Cristiano a triumfat în cinci rânduri (2008, 2013, 2014, 2016 și 2017). Anul acesta, portughezul nu a fost nominalizat, el numărându-se printre marii fotbaliști care nu au prins lista. În aceeași situație se află și Desire Doue, Bradley Barcola, Pedri sau Julian Alvarez.