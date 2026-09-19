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Lautaro Martinez, exploziv după ce l-a salvat pe Chivu în AS Roma – Inter 2-2: „Lui Mazzola i-ar fi rușine!”

Lautaro Martinez, căpitanul lui Cristi Chivu la Inter Milano, a fost extrem de supărat după remiza înregistrată de campioana Italiei pe Olimpico cu AS Roma. Vezi ce a declarat argentinianul.
Dragos Petrescu
19.09.2026 | 22:45
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Lautaro Martinez, declarații explozive după AS Roma - Inter 2-2 // FOTO: colaj FANATIK
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Inter Milano a revenit spectaculos de la 0-2 pe Olimpico împotriva celor de la AS Roma, derby-ul etapei a 5-a din Serie A terminându-se la egalitate, scor 2-2. Ambele goluri ale echipei lui Cristi Chivu au fost semnate de căpitanul Lautaro Martinez, însă acesta a fost extrem de supărat după meci din cauza încă unui start ratat de partidă al „nerazzurrilor”. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Lautaro Martinez, declarații explozive după AS Roma – Inter 2-2!

Deși a reușit să salveze un punct pentru Inter, atacantul argentinian nu a fost deloc mulțumit de prestația echipei sale. Ce l-a deranjat în special a fost începutul slab de partidă, un lucru care a devenit deja o tradiție pentru trupa lui Cristi Chivu în acest debut de stagiune, meciul cu Roma fiind cel de-al 4-lea duel consecutiv în care Inter s-a văzut condusă cu 0-2 pe tabelă. De asemenea, Lautaro a explicat faptul că prestația de sâmbătă nu-i face deloc cinste regretatului Sandro Mazzola, fosta legendă a grupării de pe Giuseppe Meazza, care a trecut recent în neființă.

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E păcat pentru Mazzola, o legendă a lui Inter și a fotbalului italian. Cred că dacă ar fi văzut meciul, i-ar fi fost rușine. Prima repriză a fost un dezastru, pentru că efectiv nu am fost prezenți pe teren. Atitudinea noastră nu a fost cea corectă. În repriza a doua ne-am schimbat mentalitatea, dar în astfel de meciuri lucrurile devin dificile. Trebuie să îndreptăm rapid aceste probleme. Nu avem ce face, trebuie să acceptăm acest rezultat. Este un punct foarte bune pentru noi”, a declarat Lautaro pentru DAZN.

Cristi Chivu și Inter rămân pe locul 2 în Serie A după remiza cu AS Roma

În urma rezultatului înregistrat sâmbătă seară pe Olimpico, campioana en-titre din Italia rămâne pe locul 2 în Serie A, cu 13 puncte acumulate în primele cinci etape. Fotoliul de lider îi aparține în continuare Romei, care se află la aceeași bornă ca și Inter, însă golaverajul „giallorossilor” este unul superior.

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După pauză competițională provocată de meciurile echipelor naționale, trupa lui Cristi Chivu va juca pe teren propriu în campionat împotriva celor de la Parma, fosta echipă a tehnicianului român. Meciul este programat pe 10 octombrie, de la ora 19:00. De cealaltă parte, AS Roma va da piept cu Como, în deplasare, o zi mai târziu.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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