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Inter a învins Udinese cu 5-3 în ultima etapă din Serie A, dar fără ajutorul lui Lautaro Martinez. Atacantul argentinian nu a jucat, iar italienii au venit cu explicația după decizia luată de Cristi Chivu.

Motivul pentru care Lautaro Martinez nu a jucat pentru Inter la ultimul meci

A fost show total în etapa a 4-a din Serie A la întâlnirea dintre Inter și Udinese. Oaspeții au condus cu 2-0, dar și s-a impus finalmente cu 5-3. Însă acest succes a venit fără contribuția unuia dintre cei mai importanți jucători ai echipei: . Căpitanul Nerazzurri a fost odihnit de Cristi Chivu.

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a venit cu o reacție în urma deciziei tehnicianului român, explicând ce plan a avut, de fapt. „La urma urmei, Chivu voia să păstreze un jucător care jucase 180 de minute în doar patru zile. Lautaro fusese crucial atât împotriva lui Napoli, cât și împotriva lui Real Madrid, dovedindu-se într-o formă excelentă. Cu meciul important cu Roma în plan secund, antrenorul român a decis să-l păstreze pentru a-l avea mai proaspăt pe Olimpico, într-un meci care va fi deja decisiv”.

Tot jurnaliștii au semnalat că este o premieră pentru Lautaro Martinez să rateze un joc din campionat, după ce sezonul trecut a bifat toate cele 30 de partide în care a fost eligibil, ratând doar opt din cauza unei accidentări la gambă. Ei au mai notat că totul face parte din noul plan pe care Cristi Chivu îl aplică la echipa sa. „Există o intenție clară de a face mai multe rotații și mai bune decât anul trecut, pentru a încerca să gestioneze mai bine dublul angajament, deoarece obiectivul este de a evita eliminarea timpurie din Liga Campionilor. O rotație mai extinsă și mai atentă, grație și unui lot mai bogat, va asigura o revenire puternică de formă în această primăvară”.

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Cristi Chivu l-a pierdut pe John Stones pentru meciul crucial cu AS Roma

O lovitură importantă încasată de Cristi Chivu a fost însă în minutul 62 al meciului cu Udinese, chiar la prima sa titularizare în Serie A. El a fost înlocuit atunci cu Benjamin Pavard, iar diagnosticul preliminar care i-a fost pus de medici a fost întindere la flexorul coapsei stângi. Șansele ca experimentatul fundaș central englez să fie apt pentru derby-ul cu AS Roma de sâmbătă, 19 septembrie, sunt minime.