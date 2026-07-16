Lautaro Martinez, în lacrimi după ce a fost eroul Argentinei în semifinala cu Anglia: „Copilul și părinții mei m-au văzut cum dau gol”

ADVERTISEMENT

Lautaro Martinez (28 de ani) a fost eroul naționalei Argentinei la CM 2026. , în semifinalele CM 2026. După meci, a început să plângă de bucurie și emoție.

Lautaro Martinez, lacrimi de fericire după Anglia – Argentina 1-2

Lautaro Martinez nu va uita niciodată golul cu numărul 40 la naționala Argentinei. Introdus în minutul 80 al semifinalei Anglia – Argentina 1-2, atacantul lui Inter a avut nevoie de 12 minute pentru a marca golul victoriei. Lautaro Martinez a finalizat cu capul o centrare excelentă a lui Lionel Messi. Octuplul Balon de Aur a pasat și la reușita de 1-1, care i-a aparținut lui Enzo Fernandez (85). Pentru englezi a marcat Anthony Gordon, în minutul 55.

ADVERTISEMENT

După meci, Lautaro Martinez a fost extrem de emoționat și de bucuros în același timp. Atacantul în vârstă de 28 de ani a început să plângă și și-a amintit de părinți și de copilul său, care au urmărit meciul de la Atlanta. „Meciul a fost extrem de echilibrat, dar am primit un gol total neașteptat. Cu toate că am tremurat puțin, noi am fost cei care am dominat ultima jumătate de oră a partidei. Enzo Fernandez a înscris un gol incredibil și așa am revenit în meci.

Cât despre golul marcat de mine… Nu asta e important. Cel mai important este că am ajuns în finală. Am visat la acest moment de când tata mi-a cumpărat prima pereche de ghete. Copilul și părinții mei m-au văzut cum dau gol. Mă bucur de asta. Sunt un bărbat în toată firea acum și mă bucur de viață”, a spus Lautaro Martinez, eroul Argentinei cu Anglia.

ADVERTISEMENT

🚨🗣️ Lautaro Martínez on TEARS: "The first time that my dad bought me a pair of football boots, I dreamed of this moment." “My parents watching me score, my kid watching me score… I enjoy this. I’m a man and I have enjoyed life.” — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Record impresionat pentru Inter în finala Campionatului Mondial

Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter, a mai bifat o bornă uluitoare. Echipa antrenată în prezent de Cristi Chivu are un record incredibil când vine vorba de finala Cupei Mondiale. Din 1982, până în prezent, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a avut de fiecare dată cel puțin un reprezentant în finala FIFA World Cup. La precedenta ediție, din Qatar 2022, când pumele au cucerit titlul mondial, tot Lautaro Martinez a fost cel care a reprezentat-o pe Inter în marea finală.

ADVERTISEMENT

THE STREAK LIVES ON – Inter have at least one representative in every World Cup final since 1982. 🖤💙 2026: Lautaro Martinez (Argentina)

2022: Lautaro Martinez (Argentina)

2018: Ivan Perišić, Marcelo Brozović (Croatia)

2014: Rodrigo Palacio (Argentina)

2010: Wesley Sneijder… — FedeNerazzurra ⭐️⭐️ + 1 (@FedeNerazzurra)

Lautaro Martinez joacă la Inter din vara lui 2028, când italienii au plătit 25.000.000 de euro pentru transferul său de la Racing Club. De atunci și până în prezent, superstarul argentinian a jucat 376 de meciuri, a marcat 175 goluri și a dat 56 de pase decisive. Lautaro Martinez are în palmares cu Inter 3 titluri de campion, 3 Cupe ale Italiei și 3 Supercupe ale Italiei.