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Lautaro Martinez, în lacrimi după ce a fost eroul Argentinei în semifinala cu Anglia: „Copilul și părinții mei m-au văzut cum dau gol”

Lautaro Martinez a avut nevoie de numai 10 minute ca să fie eroul Argentinei! Căpitanul lui Chivu, de la Inter, a dat golul victoriei în semifinala cu Anglia, iar la final a izbucnit în lacrimi
Cristian Măciucă
16.07.2026 | 05:15
Lautaro Martinez in lacrimi dupa ce a fost eroul Argentinei in semifinala cu Anglia Copilul si parintii mei mau vazut cum dau gol
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Lautaro Martinez, în lacrimi după ce a fost eroul Argentinei în semifinala cu Anglia: „Copilul și părinții mei m-au văzut cum dau gol” FOTO: Fanatik
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Lautaro Martinez (28 de ani) a fost eroul naționalei Argentinei la CM 2026. Fotbalistul lui Inter Milano a marcat golul victoriei, scor 2-1, cu Anglia, în semifinalele CM 2026. După meci, atacantul, care e căpitanul lui Chivu la Inter Milano, a început să plângă de bucurie și emoție.

Lautaro Martinez, lacrimi de fericire după Anglia – Argentina 1-2

Lautaro Martinez nu va uita niciodată golul cu numărul 40 la naționala Argentinei. Introdus în minutul 80 al semifinalei Anglia – Argentina 1-2, atacantul lui Inter a avut nevoie de 12 minute pentru a marca golul victoriei. Lautaro Martinez a finalizat cu capul o centrare excelentă a lui Lionel Messi. Octuplul Balon de Aur a pasat și la reușita de 1-1, care i-a aparținut lui Enzo Fernandez (85). Pentru englezi a marcat Anthony Gordon, în minutul 55.

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După meci, Lautaro Martinez a fost extrem de emoționat și de bucuros în același timp. Atacantul în vârstă de 28 de ani a început să plângă și și-a amintit de părinți și de copilul său, care au urmărit meciul de la Atlanta. „Meciul a fost extrem de echilibrat, dar am primit un gol total neașteptat. Cu toate că am tremurat puțin, noi am fost cei care am dominat ultima jumătate de oră a partidei. Enzo Fernandez a înscris un gol incredibil și așa am revenit în meci.

Cât despre golul marcat de mine… Nu asta e important. Cel mai important este că am ajuns în finală. Am visat la acest moment de când tata mi-a cumpărat prima pereche de ghete. Copilul și părinții mei m-au văzut cum dau gol. Mă bucur de asta. Sunt un bărbat în toată firea acum și mă bucur de viață”, a spus Lautaro Martinez, eroul Argentinei cu Anglia.

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Record impresionat pentru Inter în finala Campionatului Mondial

Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter, a mai bifat o bornă uluitoare. Echipa antrenată în prezent de Cristi Chivu are un record incredibil când vine vorba de finala Cupei Mondiale. Din 1982, până în prezent, gruparea de pe „Giuseppe Meazza” a avut de fiecare dată cel puțin un reprezentant în finala FIFA World Cup. La precedenta ediție, din Qatar 2022, când pumele au cucerit titlul mondial, tot Lautaro Martinez a fost cel care a reprezentat-o pe Inter în marea finală.

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Lautaro Martinez joacă la Inter din vara lui 2028, când italienii au plătit 25.000.000 de euro pentru transferul său de la Racing Club. De atunci și până în prezent, superstarul argentinian a jucat 376 de meciuri, a marcat 175 goluri și a dat 56 de pase decisive. Lautaro Martinez are în palmares cu Inter 3 titluri de campion, 3 Cupe ale Italiei și 3 Supercupe ale Italiei.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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