Lautaro Martinez l-a dat de gol pe Lionel Messi: „Este ultima lui Cupă Mondială!”

La fel ca în cazul altor coloși, precum Cristiano Ronaldo, Luka Modric sau Neymar, acest turneu final reprezintă ultimul Campionat Mondial pentru Lionel Messi (39 de ani). Chiar dacă nu a făcut această afirmație în mod public, este puțin de crezut că argentinianul va mai juca la 43 de ani. Lautaro Martinez a dezvăluit după meciul cu Egipt că Messi nu se mai gândește să continue până la o vârstă atât de înaintată.
Încă din primul meci al Argentinei la acest turneu final, s-a văzut dăruirea pe care toți fotbaliștii o au pentru a-l susține pe Lionel Messi la ultimul său Campionat Mondial. Deși nu mai este jucătorul din urmă cu 10 ani, coechipeierii săi știu exact cum să-i scoată calitățile în evidență, iar această strategie a făcut ca atacantul lui Inter Miami să înscrie de 8 ori în 5 meciuri.
Chiar dacă el nu a spus niciodată public că aceasta va fi ultima sa Cupă Mondială, Lautaro Martinez a explicat că acesta este motivul pentru care ei sunt atât de motivați pe teren, pentru a-i mulțumi lui Leo Messi: „Este impresionant! Impresionant… şi i-am spus, chiar şi pe teren, că a meritat. O merită pentru cine este, pentru ceea ce aduce echipei, pentru că este ultima sa Cupă Mondială şi pentru că este liderul nostru. Şi încercăm să-l susţinem şi să dăm întotdeauna tot ce avem mai bun”, a spus atacantul lui Inter Milano.
În cazul celui cu care Lionel Messi a împărțit scena mondială în ultimele două decenii, situația este mult mai clară. După ce Portugalia a fost eliminată de Spania de la Campionatul Mondial, Cristiano Ronaldo nu doar că nu va mai participa la următorul turneu final, întrucât ar avea 45 de ani, însă s-ar putea retrage de la națională chiar din prezent.
Criticile din ultima perioadă l-au făcut să înțeleagă că nu mai este atât de dorit la naționala de fotbal a țării sale și că este momentul să facă pasul în spate, pentru a lăsa locul tinerelor talente. Alături de CR7, Portugalia a obținut singurele trofee internaționale: Două UEFA Nations League și un Campionat European în 2016. Momentan, el nu a făcut un anunț oficial, însă sora lui a dezvăluit încă dinaintea meciului cu Croația că acesta va fi planul fratelui său, indiferent de deznodământul din SUA.