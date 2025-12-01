Lautaro Martinez, replică savuroasă pentru omul pe care Cristi Chivu l-a adus la Inter: „Dau un grătar!”

ADVERTISEMENT

După două înfrângeri consecutive, 0-1, cu AC Milan, și 1-2, cu Atletico Madrid, Inter a reușit să simtă gustul victoriei după meciul cu Pisa, din Serie A.

Lautaro Martinez promite că face cinste după victoria lui Inter cu Pisa

Omul pentru a insistat să rămână la echipă, în vară, cu care a lucrat la echipa Primavera, Sebastiano Esposito, a oferit o pasă de gol pentru una din reușitele confruntării de la Pisa. La finalul confruntării, atacantul argentinian a anunțat că va da un grătar pentru serviciul primit de la colegul său italian.

„Sunt fericit pentru că am câștigat, asta căutam după două înfrângeri. M-am regăsit deja pe mine însumi. Muncesc pentru Inter, pentru echipa mea și las deoparte vorbăria. Sunt fericit pentru echipă, pentru familia mea și pentru mine. Eu, ca Mazzola? Sunt bine aici, oamenii mă iubesc și Inter e pe primul loc.

Mă gândesc mereu la muncă, contează să câștigi și să lupți pentru toate competițiile. Cina oferită pentru assist? Desigur (n.r. râde)! Când vom avea timp, voi oferi și un grătar”, a spus Lautaro Martinez citat de .

Sebastiano Esposito, mulțumit chiar dacă nu a marcat pentru Inter în meciul cu Pisa

„Copilul” lui Chivu, așa cum e considerat de , asta pentru că au colaborat încă de pe vremea când erau amândoi la echipa secundă, Sebastiano Esposito are un impact notabil în aparițiile pe care le-a avut în actuala stagiune. Acesta spune că vrea ca evoluțiile sale să fie pozitive pentru echipă și că nu se gândește neapărat la cum să marcheze cât mai mult pentru Inter.

„Primul lucru este întotdeauna echipa. Așa că dacă vin și dau contribuția mea cu o pasă decisivă, e în regulă, chiar dacă clar golul este primul lucru pentru un atacant”, a spus și Esposito la finalul partidei cu Pisa.

Inter urcă pe locul 2 după victoria cu Pisa

Interul lui Chivu revine în spatele liderului după partida de la Pisa și ajunge la 27 de puncte, cu doar unul mai puțin față de liderul AC Milan. Totuși, echipa românului va fi depășită până la finalul rundei de una dintre AS Roma și Napoli. Cele două se confruntă în meci direct, într-o partidă ce va avea loc în capitala Italiei în seara zilei de duminică.

Pentru Inter urmează două meciuri, unul în Cupa Italiei, cu Venezia, pe teren propriu, după care va fi un duel cu o revelație a actualei stagiuni din Serie A, Como, tot acasă. Trupa lui Cesc Fabregas este pe locul 6, cu 24 de puncte, și este o candidată serioasă la locurile de Champions League.