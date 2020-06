Lavinia Petrea, despre coșmarul prin care a trecut. Sarcina prezentatoarei TV s-a oprit din evoluție

Prezentatoarea știrilor Pro TV, Lavinia Petrea, se poate considera o mamă fericită și împlinită, dar în spatele zâmbetului larg ascunde, din păcate, și o dramă. Vedeta a primit o veste teribilă în urmă cu câțiva ani, moment în care viața ei s-a oprit pe loc. Din fericire, știrista nu s-a dat bătută și în cele din urmă s-a petrecut un miracol.

Prezentatoarea Lavinia Petrea, dezvăluiri despre drama din timpul celei de-a doua sarcini

Lavinia Petrea a dezvăluit recent drama prin care a trecut în timpul celei de-a doua sarcini. Prezentatoarea știrilor de la Pro TV a mărturisit pe blogul personal că la ecografia de confirmare a celui de-al doilea copil i s-a spus că embrionul nu are activitate cardiacă, așadar sarcina s-a oprit din evoluție.

«Sarcina este oprită din evoluție. Îmi pare rău, dar nu este activitate cardiacă» – Cu o expresie plină de compasiune, o doctoriță foarte tânără îmi spune aceste cuvinte după câteva minute bune de tăcere.

Nu vedeam monitorul, nu auzeam nimic, dar îi urmăream ochii și fiecare mușchi al feței, frumoasei doctorițe. Bruneta, cu față de porțelan, foarte discret machiată. Nu o cunoșteam, nu era medicul meu, dar nu am privit-o cu neîncredere”, a scris știrista pe blogul său.

Lavinia Petrea a cerut părerea și altor medici ginecologi

Vedeta a simțit că lumea i se destramă, dar de mână cu soțul ei a cerut și a doua părere. Din păcate, medicul i-a dat aceeași veste cumplită. Știrista nu s-a lăsat doborâtă nici de data asta și a cerut și o a treia părere, dar răspunsul a fost același. Tristețea era cu atât mai mare, cu cât Lavinia Petrea își dorea enorm o surioară sau un frățior pentru fiul ei, Mathias.

„Eram la prima ecografie de confirmare a celei de-a doua sarcini. Am intrat în clinică de mână cu soțul meu, emoționați și bucuroși că o să auzim bătăile inimii unei noi vieți. (…). M-au dus la un test de sânge pentru măsurarea hormonului HCG, specific femeilor însărcinate. Era prezent în sânge, dar nu chiar în cantitatea ideală.

Am repetat testul la mai multe intervale de timp pentru că hormonul trebuie să fie într-o continuă creștere din momentul în care apare sarcina. Al meu era, dar, iar, nu chiar cât scria la carte că ar trebui să fie.

Am mers la o a doua ecografie la medicul care m-a asistat la prima naștere și la care nu mersesem de prima dată pentru că nu găsisem loc în programări așa de repede pe cât doream. Am sunat-o. Era de gardă și am mers imediat să mă vadă. Și ea mi-a spus același lucru.

Sarcina era oprită din evoluție, iar embrionul ori ceea ce se vedea la ecografie nici nu arăta normal și nici nu avea activitate cardiacă. A exclus posibilitatea ca sarcina să fie prea mică și din acest motiv să nu-i auzim bătăile inimii. Am stabilit să revin peste o săptămână, să mă mai vadă odată și să facem ce trebuie făcut… (…).

Peste câteva zile am mers să mai cer o părere… Fără să-i spun doctorului specialist în medicină materno-fetală despre ce este vorba, m-am întins pe patul de consultații pentru o ecografie de confirmare a sarcinii, pentru asta mă programasem…

După câteva minute, aud aceleași vorbe pentru a treia oara: nu are activitate cardiacă. Dar… «Beta HCG este tot în creștere de o săptămână de la primul test», îi spun eu, : «Nu este posibil, totuși…», insist eu.

«Nu! Îmi pare rău, dar sarcina este oprită din evoluție. Valoarea în sânge a hormonului mai poate fi în creștere chiar și o săptămână după oprirea din evoluție» (un fel de inerție a organismului, îmi explică doctorul)”, a mărturisit Lavinia Petrea despre drama pe care a ținut-o secretă până acum.

Veste minunată primită în cabinetul celui de-al patrulea medic

Prezentatoarea Pro TV a continuat să ceară părerea medicilor, fericirea sa prinzând contur în cabinetul cu numărul patru. Se întâmpla după 10 zile de la prima ecografie de confirmare a sarcinii, vedeta primind vestea că totul este în regulă cu embrionul.

„Mă întind din nou pentru a patra ecografie în a zecea zi de la prima. Reacția doctoriței întârzia să apară. Se uita și se tot uita la ecograf, apoi ridică volumul și… se auzeau perfect bătăi de inimă! Acele bătăi pe care le auzisem și atunci când i-am ascultat pentru prima dată inima bătând lui Mathias.

«Nu vreau să îți dau false speranțe și nici să mă grăbesc să îți spun că totul este în regulă cu sarcina ta, dar uite, eu văd acum un embrion care arată ca un inel cu diamant! Așa spunem noi medicii când o sarcină la început arată cum trebuie. Ai un inel cu diamant! Și are activitate cardiacă», îmi spune medicul Alina Pleșoianu.

Eu mă blocasem. Acum îmi stătuse mie inima de fericire. Alina îi arată ecografia unei alte colege, pentru încă o părere, și aud iar: «Ai un inel cu diamant». Hai să ne revedem peste o săptămână! Am ieșit din cabinet și aveam impresia că sunt învăluită în lumină. Mi se întâmplase un miracol. Eram eu și un soare. (…)”, a mai notat vedeta pe blogul său.

Lavinia Petrea adus pe lume cel de-al doilea copil pe 11 noiembrie 2016, micuța primind la naștere numele Klara. Bebelușul s-a născut cu o greutate de 3 kg și 49 de cm, știrista fiind mândră de copilul – miracol pe care l-a purtat în pântece.

În prezent, știrista este mama fericită a trei copii sănătoși și frumoși, cel de-al treilea fiind tot o fetiță pe nume Karin care a venit pe lume în 2018. Diferența mică de vârstă dintre copii nu o sperie pe vedetă care a revenit la serviciu la doar 7 luni după ultima naștere.