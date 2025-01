Lavinia Pîrva, adevărul despre relația cu Andreea Bălan: ”Pe mine mă atrag oamenii ăștia”

Fosta componentă a formației Spicy, Lavinia Pîrva, a spus adevărul despre cu Andreea Bălan. Frumoasa brunetă a subliniat că este atrasă de oamenii care au o energie bună, așa cum este iubita lui Victor Cornea.

Ce legătură există, de fapt, între Lavinia Pîrva și Andreea Bălan

Lavinia Pîrva a fost invitată în urmă cu puțin timp într-un podcast unde a discutat despre căsnicie, copil, precum și legătura cu Andreea Bălan. . a explicat cum a început prietenia dintre ele.

Prima oară s-au întâlnit întâmplător în urmă cu ani buni, în Dubai, în timpul unei vacanțe. La momentul respectiv fosta jurată a emisiunii Te cunosc de undeva era însoțită de fiicele sale, Ella și Clara, iar artista de fiul său, Alexandru.

Ambele erau însoțite de familiile lor. Atunci bruneta o vedea ca pe o simplă colegă de breaslă, doar se salutau și nimic mai mult. Ulterior, interpretele au reușit să se conecteze și să devină mult mai apropiate.

Recent, au fost împreună în vacanță, în Laponia, unde s-au distrat de minune. Lavinia Pîrva nu a lipsit nici de la zilele de naștere organizate de Andreea Bălan pentru fetele sale și ale fostului soț, George Burcea.

„Dar acum, când am văzut-o, am simțit ceva. I-am zis: Măi, Andreea, e ceva. Și-a schimbat energia. Și așa, în momentul de față, am o prietenie chiar frumoasă cu ea, pentru că are o energie atât de bună, atât de frumoasă, atât de plăcută.

Pe mine mă atrag oamenii ăștia. Îmi sunt dragi oamenii ăștia. Dar știi cum? Așa, ca un magnet”, a dezvăluit Lavinia Pîrva în , pe canalul său de Youtube.

Lavinia Pîrva și Andreea Bălan, prietene bune

Lavinia Pîrva și Andreea Bălan sunt prietene foarte bune. Soția lui Ștefan Bănică Jr. simte că frumoasa blondină are o energie extraordinară și care atrage oameni în preajma sa datorită dispoziției de care dă dovadă.

Fosta jurată de la Te cunosc de undeva s-a schimbat radical de când l-a cunoscut pe actualul iubit. Vedeta are în plan să se căsătorească cu jucătorul de tenis, Victor Cornea. Cel mai probabil nunta va avea loc în vara lui 2025.