Lavinia Pîrva, de nerecunoscut de când a devenit mamă. Soția lui Ștefan Bănică Jr. e total diferită față de cum arată pe Instagram

Lavinia Pîrva arată impecabil în imaginile pe care le postează pe rețelele de socializare, mai ales după ce a dat jos kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii. Frumoasa brunetă se menține în formă și merge adesea la saloanele de înfrumusețare, dar pe stradă este cu totul alta.

Soția actorului și artistului Ștefan Bănică Jr. a fost surprinsă recent într-o ipostază greu de imaginat. Cântăreața a încercat să pară neobservată când a ieșit pe stradă, la plimbare, cu fiul său Alexandru în cărucior, relatează click.ro.

Îmbrăcată într-o ținută sport, lejeră, artista părea un om normal care tocmai a ieșit de la sală. Pe stradă frumoasa brunetă se pare că este doar mamă și se dedică exclus creșterii și educării băiețelului ei pe care l-a adus pe lume în urmă cu un an.

Cântăreața Lavinia Pîrva, schimbată complet pe stradă. Cum a fost surprinsă

Colanți, un maieu mulat de culoare roz și șlapi galbeni, așa a ales să iasă din casă Lavinia Pîrva în timpul unei plimbări prin cartierul Tei. Echipată astfel, nu trăda deloc imaginea artistei de pe contul de Instagram unde pozează sexy, în special de când și-a pus silicoane și are buzele mărite.

Bruneta a slăbit spectaculos de când a devenit pentru prima oară mamă, mai ales că se îngrășase destul de mult și fanii erau îngrijorați că nu mai revine la formele sale de invidiat, însă Lavinia Pîrva a demonstrat contrariul. S-a pus pe treabă, a făcut mult sport și acum arată fenomenal.

„Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă.

După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari. Mai am nevoie să dau jos 2-3 kilograme”, mărturisea la un moment dat artista într-un interviu pentru libertatea.ro.

Dieta cu care a reușit să slăbească Lavinia Pîrva

Lavinia Pîrva a mâncat mai puțin și mai sănătos în ultima perioadă, reușind să dea jos toate kilogramele în plus. Frumoasa brunetă și-a propus să devină suplă și slabă până la prima aniversare a fiului ei și a reușit acest lucru datorită unei diete pe care a împărtășit-o cu fanii.

Recent, artista a postat pe contul de Instagram meniul pentru o săptămână întreagă, perioadă în care a mâncat foarte multe salate, pește pe grătar și a băut ceaiuri. Bineînțeles că dieta a fost completată cu 30-40 de minute de mișcare în fiecare zi. Rezultatul este unul pe măsură!

