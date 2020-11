Lavinia Pîrva, mesaj surprinzător, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Ștefan Bănică. Acum totul e clar

Lavinia Pîrva și-a surprins urmăritorii cu cea mai recentă postare de pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce s-a speculat că s-ar fi despărțit de Ștefan Bănică Jr.

Lavinia Pîrva este o prezență constantă în mediul online, fiind foarte activă pe pagina sa de Instagram, unde își promovează brandul de haine și postează fotografii inedite.

Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva s-au căsătorit în anul 2017, la patru ani de la divorțul artistului de Andreea Marin. Cu toate acestea, s-a speculat ani la rând că Lavinia Pîrva a fost amanta cântărețului și care pentru care acesta a părăsit-o pe ,,Zâna Surprizelor”.

Zilele trecute, Lavinia Pîrva a răbufnit după ce s-a zvonit că ea și Ștefan Bănică s-au despărțit, cei doi fiind surprinși nepurtând verigheta în public. Frumoasa brunetă a declarat, cu ironie, că speculațiile sunt aberante, semn că ea și soțul ei se înțeleg foarte bine.

„Și iată cum se vuiește că divortez, pentru că apar intr-o poză unde nu am verigheta pe deget! Păi nu divortez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite.😂 La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, alta treabă nu are! Doamne, mare ți-e grădina!”, a scris Lavinia Pîrva în mediul online.

Recent, însă, aceasta și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu un mesaj emoționant, alături de o fotografie de senzație. Solista le-a transmis un mesaj motivațional admiratoarelor sale, declarând că obstacolele și experința le ajută pe femei să devină mai puternice și independente.

View this post on Instagram A post shared by Lavinia Pirva (@laviniapirvaofficial)

,,Niciuna dintre noi nu s-a născut puternică. Experiența, obstacolele, căzăturile….ele sunt cele care ne ajută prin diferite modalități, mai mult sau mai puțin ușoare/grele, să devenim un model pentru celelalte femei, dar și pentru noi înșine.”, a scris vedeta în dreptul imaginii.

Prin postarea ei de pe Instagram, Lavinia Pîrva face trimitere, probabil, la piedicile pe care le-a întâmpinat de-a lungul vieții, mai ales în relația ei cu Ștefan Bănică Jr., fiind adesea blamată și acuzată că i-a distrus acestuia căsnicia cu Andreea Marin.