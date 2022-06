Lavinia Pîrva, replică neașteptată pentru Adela Popescu, în privința copiilor: “Trebuie să-ți lipsească ceva”

Lavinia Pîrva a fost invitată într-o ediție recentă a emisiunii Vorbește lumea, acolo unde a vorbit cu Adela Popescu despre copii.

Lavinia Pîrva, replică neașteptată pentru Adela Popescu, în privința copiilor

i-a explicat invitatei sale cât de grea este viața cu trei copii mici, dintre care unul are aproape un an. Vedeta nu are încuietoare la ușa de la baie, așa că mereu se trezește cu câte un copil care intră peste ea.

“Știi ce am greșit? Eu la baie nu mi-am pus chestie din aia ca să închid ușa. De fiecare dată mă trezesc cu câte un copil pe lângă mine. I-aș lăsa să plângă, să zgârie ușa, dar să nu intre.”, a spus Adela Popescu la , de la Pro TV.

Lavinia Pîrva i-a spus Adelei Popescu că trebuie să aibă foarte mult curaj să facă trei copii sau “să-ți lipsească ceva”.

Fiul ei, Alexandru, în vârstă de trei ani, are foarte multă energie și personalitate, așa că vedeta nu știe cum s-ar putea descurca cu mai mulți copii.

“Adevărul este că să faci trei copii trebuie să ai curaj sau trebuie să-ți lipsească ceva. Eu i-am spus de când ne-am întâlnit că e o problemă undeva.

Știi care e problema? Copiii sunt diferiți, dar copilul meu face cât zece la un loc și atunci normal că mi-e frică. E un copil cu multă personalitate, energie și toate celelalte.”, a fost replica

Cum a reușit Adela Popescu să-și supere fiul cel mic

Alexandru, fiul cel mare al Adelei Popescu, a împlinit de curând 6 ani, însă mama lui nu i-a putut organiza petrecerea chiar pe 11 iunie, ziua în care s-a născut, deoarece nu a găsit disponibil un loc de joacă acoperit.

Adela Popescu i-a propus fiului ei să facă petrecerea a doua zi, însă această variantă nu a fost deloc pe placul lui. Alexandru decât în cea în care s-a născut.

“I-am zis că petrecerea e duminică. Mi-a zis: cum să faci ziua de naștere când nu e ziua mea? I-am zis că o să aibă o petrecere și mâine. E cu calendarul, crede-mă.

A făcut AMR până la ziua lui de naștere. (…) N-am nici petrecere, înțelegi?”, a explicat Adela Popescu l Pro TV, în emisiunea pe care o moderează.