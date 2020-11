Lavinia Pîrva, schimbată total de medicul estetician: „Îi mulțumesc pentru dedicare”

Lavinia Pîrva arată senzațional după ce și-a îmbunătățit fizicul cu ajutorul medicului estetician, căruia i-a adus aprecieri pe rețeaua de socializare.

Soția lui Ștefan Bănică Junior a mai făcut o vizită medicului estetician pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic. Lavinia Pirva a recunoscut că după naștere a apelat la o intervenție de implant mamar, însă nu sunt singurele modificări pe care fosta solistă a trupei Spicy le-a făcut.

În ultimele luni, Lavinia Pîrva și-a pus fațete dentare, și-a făcut rejuvenare facială, și-a mărit buzele cu acid hialuronic și a ales injecțiile botox pentru zonele în care era predispuse la riduri. Astfel, cu ajutorul medicului estetician, ea și-a recăpătat tinerețea.

„Dr. Sorin Nae, el este omul care mi-a căștigat toată încrederea atunci cănd am simțit nevoia să recurg la o intervenție estetică a bustului”, a menționat Lavinia Pîrva, după intervenția chirurgicală.

În prezent, ea merge frecvent la doctor pentru a-și menține chipul tânăr prin procedurile estetice de ultimă generație. „Atunci când am simțit ca este într-adevăr necesar să mă las pe mâna medicului estetician, m-am documentat și am căutat mult pentru ca nu mi-am dorit să mă duc la “pomul laudat”, deși era facil. Așa am ajuns la @drsorinnae, căruia îi mulțumesc pentru profesionalism și dedicare!”, a menționat Lavinia Pîrva.

S-a zvonit că divorțează, după ce nu a mai apărut cu verigheta la mână

Mai mult publicații au scris că vedeta ar fi în divorț, după ce a apărut fără verighetă pe mână. Adevărul, însă, a fost cu totul altul, iar Lavinia Pîrva a elucidat misterul pe Instagram.

„Și iată cum vuiește presa că divortez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget! Pai nu divorțez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă! Că altă treabă nu am! Am un notar mic la ușă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța alta treabă nu are! Doamne mare ți-e gradina!

Cum să ghicesti asa in stele divortul cuiva pentru simplu fapt că verigheta lipseste de pe deget? Hai că de data asta n-ati zis nimic de „surse din anturajul cuplului”, asta mai lipsea! Voi purtati tot timpul verighetele, nu vă este frică că se lipește covidul de metal?

Dragi cetateni, din presă, nu mai sunt subiecte interesante? Alegerile din America, problemele cauzate de pandemie, închiderea piețelor, lipsa locurilor din spitale? Dacă considerați ca acestea sunt lucruri mai puțin importante decât lipsa verighetei ( wow ! ) de pe degetul meu , atunci vă spun ca sa dormiți linistiti! Cand voi divorta, vă sun eu pe fix! Momentan suntem îndrăgostiți. Lulea!”, a transmis Lavinia Pîrva pe Instagram.