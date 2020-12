Lavinia Pîrva, secretul siluetei perfecte. Cum a slăbit rapid 30 de kilograme

Lavinia Pîrva are o siluetă de invidiat, deși a devenit mamă în urmă cu un an și jumătate. Artista a dezvăluit care este secretul care a ajutat-o să slăbească.

Soția lui Ștefan Bănică Jr. a acumulat, în timpul sarcinii, 30 de kilograme. Cu toate acestea, frumoasa brunetă a dat dovadă de o ambiție de fier și a reușit să ajungă rapid la forma inițială.

Invitată în cadrul emisiunii „Star Matinal”, difuzată pe Antena Stars, interpretă a declarat că retenția de apă a stat la baza modificării majore a siluetei sale.

Cum a slăbit Lavinia Pîrva 30 de kilograme

Lavinia Pîrva a mărturisit cum a reușit să dea jos rapid aproximativ 30 de kilograme și să ajungă la o formă fizică de invidiat, la doar un an și jumătate de la nașterea copilului ei,

“Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic şocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenţie de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus aşa, uşor, uşor, fără să fac eforturi prea mari”, spune cântăreața.

Cu toate acestea, Lavinia Pîrva a declarat că are mare grijă la stilul ei de viață, acordând mare atenție alimentației și mișcării. După sarcină, aliații ei principali împotriva kilogramelor în plus au fost dieta și sportul.

„Am avut grijă ce am mâncat, am făcut sport. Am senzația că timpul s-a comprimat, dar faptul că reușesc să punctez fiecare lucru pe care mi-l propun este foarte bine”, a mărturisit artista.

În plus, tocmai faptul că s-a îngrășat considerabil a ajutat-o pe artistă să se lanseze în afaceri. Nevoia ei de a se simți confortabil și atrăgătoare în același timp a determinat-o să își creeze propria colecție de haine, promovându-și afacerea în mediul online.

„Am dezvoltat un proiect nou și asta mi-a venit tot în perioada asta, în care am luat foarte multe kilograme cât am fost însărcinată. Am creat câteva lucrușoare, care au foarte mult succes în rândul prietenelor mele. Se pare că foarte multe doamne și domnișoare vor să poarte ce creez eu. Niciodată nu o să îmi asum titulatura de designer, că nu sunt.”, a adăugat frumoasa brunetă.

