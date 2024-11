Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr, de nerecunoscut! Care este secretul schimbării majore

Lavinia Pîrva a fost mereu atentă la alimentație și a făcut mișcare pentru a se menține în formă, însă, la un moment dat nu a mai fost suficient. De aceea, în ultima perioadă, Lavinia și-a dorit, se pare, să mai ”topească” niște kilograme. Pentru asta, a apelat la ajutorul unui specialist în tratamente corporale.

Lavinia Pîrva, pusă serios pe treabă. A slăbit mâncând crackersi fără gluten

Lavinia Pîrva, soția lui Ștefan Bănică Jr, se mândrește cu o siluetă de invidiat după ce a slăbit 9 kilograme într-un timp record. Artista a urmat o dietă, deloc drastică, care a ajutat-o să mai scape de câteva kilograme.

Carmen Barcan, unul dintre cei mai renumiți specialiști în terapii de slăbit, este cea care la greutatea ideală în doar câteva săptămâni, mai exact patru.

„Lavinia a fost disciplinată chiar din prima zi. Noi am rezonat bine și comunicarea a fost foarte bună. Lavinia a reușit să slăbească 9 kilograme într-o lună! Nu s-a înfometat, i-am făcut o dietă diversificată ca să poată să îi fie mai ușor și la menținere. Nu am mers doar pe slăbit, am mers și pe menținere.

Dieta a fost diversificată: carne, ouă, brânză, iaurturi, fructe, legume. În loc de pâine a mâncat crackersi fără gluten”, a explicat Carmen Barcan, pentru FANATIK.

Lavinia Pîrva: “Carmen m-a ajutat să mă echilibrez, ceva ce nu a reușit nimeni până acum”

Partenera lui Ștefan Bănică Jr a ajuns acum la greutatea ideală și nu mai este nevoie să slăbească. Asta după ce, în trecut artista a mai încercat și alte diete, însă nu a avut rezultatele mult așteptate. Lavinia Pîrva spune că alimentația pe care a urmat-o timp de o lună, la recocmandarea lui Carmen Barcan, a făcut-o să se simtă mult mai bine și mai energică.

„Eu și Carmen ne-am cunoscut în urmă cu o lună și s-a legat o prietenie foarte frumoasă. Carmen m-a ajutat să mă echilibrez, ceva ce nu a reușit nimeni până acum. M-a ajutat să înțeleg că este important să mă iubesc cel puțin la fel de mult cum îi iubesc pe ceilalți. Nu m-am înfometat, mi-a fost ușor, acum mă simt bine, mă simt mult mai energică. Este o lună de zile, dar lucrurile s-au schimbat mult!”, spune Lavinia.

Lavinia Pîrva, revenire spectaculoasă după ce și-a pus cariera pe pauză

, după o perioadă în care s-a concentrat mai mult pe viața personală. Melodia intitulată ”Nu e perfectă viața mea” este despre momentele în care viața nu merge conform planului. Artista vorbește, prin versuri, și despre cum putem găsi frumusețea sau bucuria în lucrurile imperfecte.

„«Nu e perfectă viața mea» este un proiect de suflet – versurile piesei au o însemnătate aparte pentru mine și spun o poveste în care sunt sigură că se vor regăsi și ascultătorii mei. Muzica de petrecere, cu influențe balcanice mă reprezintă în totalitate și îmi permite să mă exprim într-o formă autentică.

Fiind din Timișoara, am crescut cu interferența acestor genuri muzicale care mi-au devenit sursă de inspirație. Abia aștept să împărtășesc și alte surprize pe care le pregătesc în această direcție”, a declarat Lavinia Pîrva.