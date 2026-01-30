Lazio – Genoa, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 23. Anunț important din Italia cu privire la Dan Șucu! Update

ADVERTISEMENT

Cu schimbări majore în lot după această fereastră hibernală de transferuri, Lazio primește pe teren propriu pe Genoa în etapa 23 de Serie A. Daniele Maldini, ultima achiziție a romanilor, ar putea debuta la 4 zile de la sosirea sa în echipa lui Maurizio Sarri.

Presa din Italia a anunțat că Dan Șucu va fi prezent în tribune pentru meciul pe care Genoa îl va disputa pe terenul lui Lazio. „În tribunele Stadio Olimpico, alături de conducerea celor de la Genoa, va fi prezent și președintele clubului rossoblu, Dan Șucu”, au precizat cei de la .

Lazio – Genoa, live video în etapa 23 de Serie A

Lazio și Genoa se întâlnesc vineri, 31 ianuarie, de la ora 21:45, în primul meci din etapa a 23‑a a Serie A. Partida programată pe Stadio Olimpico din Roma pune față în față o echipă în criză de formă, Lazio (5 puncte din ultimele 15 posibile), și alta cu moral excelent, Genoa, care nu pierde de cinci runde. Însă istoria meciurilor directe este net în favoarea gazdelor.

Lazio a dezamăgit weekendul trecut, când a plecat cu un singur punct de pe terenul lui Lecce (0-0), o echipă care a ieșit din zona retrogradării grație acestui rezultat. Lecce venea după patru înfrângeri la rând, dar a fost capabilă să îi ia un punct formației antrenată de Maurizio Sarri. Singurul succes recent al romanilor e cu ultima clasată, Verona, 1-0 în urmă cu trei etape. Mai grav e că pe teren propriu Lazio nu câștigă de cinci jocuri.

În schimb, Genoa a renăscut în 2026. N-a pierdut niciun meci și a luat 9 puncte din 15 posibile. A scos un egal pe terenul lui AC Milan, a mai remizat cu Pisa și Parma. Pe Cagliari a demolat-o cu 3-0, iar

Cine arbitrează Lazio – Genoa și ce brigadă a fost delegată

Brigada de arbitri care va conduce Lazio – Genoa în etapa 23 de Serie A este următoarea:

Central: Luca Zufferli

Luca Zufferli Tușieri: Luigi Rossi și Marco Ceolin

Luigi Rossi și Marco Ceolin Rezervă: Federico Dionisi

Federico Dionisi VAR: Giacomo Camplone

Giacomo Camplone Asistent VAR: Davide Massa

Clasamentul Serie A înainte de Lazio – Genoa

Înaintea meciului direct, care deschide etapa 23 din Serie A, Lazio (locul 9) și Genoa (13) sunt ambele în zona mediană a clasamentului. Însă, romanii sunt în cădere liberă, în timp ce „grifonii” au urcat constant grație rezultatelor recente bune. La capitolul formă, Lazio nu stă prea bine. A câștigat doar un meci din ultimele 5 și două din precedentele 10 în campionat. În schimb, Genoa nu pierde de cinci etape, interval în care a adunat două victorii și trei remize, la fel ca AC Milan, care e pe doi în Serie A. „Grifonii” sunt pe 6 într-un clasament al celor mai recente 5 runde.

Inter 52 puncte (golaveraj 50-19) AC Milan 47p (35-17) AS Roma 43p (27-13) Napoli 43p (31-20) Juventus 42p (35-17) Como 40p (37-16) Atalanta 35p (30-20) Bologna 30p (32-27) LAZIO 29p (21-19) Udinese 29p (25-34) Sassuolo 26p (24-28) Cagliari 25p (24-31) GENOA 23p (25-31) Cremonese 23p (20-29) Parma 23p (14-26) Torino 23p (21-40) Lecce 18p (13-29) Fiorentina 17p (24-34) Pisa 14p (18-37) Hellas Verona 14p (18-37)

Istoricul meciurilor Lazio – Genoa. Statistică oficială

De când a revenit Genoa în Serie A (sezonul 2023-2024), au fost șase meciuri directe cu Lazio, cinci dintre ele în campionat și unul în Coppa. Echipa patronată de Dan Șucu l-a câștigat pe primul, în august 2023, 1-0 pe terenul adversarei. Următoarele cinci, însă, au fost toate succese în contul lazialilor. Mai mult, Genoa nu a marcat niciodată în cele cinci jocuri.

08.2023 Lazio – GENOA 0-1 (Serie A)

(Serie A) 12.2023 LAZIO – Genoa 1-0 (Coppa Italia)

(Coppa Italia) 04.2024 Genoa – LAZIO 0-1 (Serie A)

(Serie A) 10.2024 LAZIO – Genoa 3-0 (Serie A)

(Serie A) 04.2025 Genoa – LAZIO 0-2 (Serie A)

(Serie A) 09.2025 Genoa – LAZIO 0-3 (Serie A)

Cine transmite la TV meciul Lazio – Genoa

Meciul dintre Lazio și Genoa, programat vineri, 31 ianuarie, de la ora 21:45, va fi transmis în direct pentru publicul din România de Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

Cote pariuri Lazio – Genoa în Serie A

Chiar dacă forma e de partea oaspeților, valoarea și statistica înclină balanța înspre gazde. Lazio e favorită la casele de pariuri, cotă 2,06 la victorie, față de 4,20 cât are Genoa. Remiza vine cu o cotă de 3,05.

Romanii nu au marcat de două runde, iar seria aceasta nu se poate prelungi la nesfârșit. . Daniele De Rossi a reușit să redreseze echipa și rezultatele sunt de partea lui. Moralul e bun și „grifonii” vor încerca totul pentru un rezultat pozitiv, care i-ar ține departe de zona roșie a retrogradării.

În aceste condiții, cota de 2,25 pentru „ambele marchează” merită încercată. Dar mai sigur este un pronostic „peste 1,5 goluri în meci”, la cotă 1,55.

Urmărește în timp real Lazio – Genoa, live text pe FANATIK

Urmărește Lazio – Genoa pe FANATIK, în format live text și video! Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.