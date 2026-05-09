Lazio – Inter, live video în etapa a 36-a din Serie A. „Încălzirea” dinaintea finalei Coppa Italia

ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și al său Inter sunt campioni în Italia după 2-0 acasă cu Parma în etapa precedentă. „Nerazzurri” și-au adjudecat cel de-al 21-lea titlu din istorie, iar acum vor întâlni Lazio în deplasare. Meciul este un „preview” pentru ceea ce urmează peste doar câteva zile, când aceleași echipe se vor lupta cu trofeul Cupei Italiei pe masă. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea toate detaliile importante despre această partidă.

Lazio – Inter, live video în etapa 36 din Serie A

Sâmbătă, 9 mai, Lazio va primi vizita de la ora 19:00. Meciul dintre cele două nu are o miză atât de mare precum va avea cel de peste câteva zile, când cele două echipe se vor întâlni în Cristi Chivu l-a învins în tur pe Maurizio Sarri cu 2-0. Rămâne de văzut cine se va impune acum și va oferi primul șoc înaintea finalei de Cupă.

ADVERTISEMENT

Istoricul meciurilor Lazio – Inter. Statistică oficială

În ultimele 5 întâlniri directe din campionat, Inter a fost cea care s-a impus în majoritatea timpului. Iată ce scoruri au fost înregistrate la confruntările precedente din Serie A dintre cele două:

Inter – Lazio 2-0 (9 noiembrie 2025)

Inter – Lazio 2-2 (18 mai 2025)

Lazio – Inter 0-6 (16 decembrie 2024)

Inter – Lazio 1-1 (19 mai 2024)

Lazio – Inter 0-2 (17 decembrie 2023)

Clasament Serie A, înainte de etapa 36

Înainte de etapa 36, Inter are 82 de puncte, ocupând primul loc la 12 puncte distanță de locul 2, Napoli. Rivala AC Milan se află pe locul 3, cu 67 de puncte. Lazio, adversara echipei lui Chivu în această etapă, ocupă locul 8 cu 51 de puncte. Iată clasamentul complet:

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV meciul Lazio – Inter

Meciul de sâmbătă, 9 mai, dintre Lazio și Inter va fi transmis la TV în România de programele Prima Sport 3 și Digi Sport 2. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Lazio – Inter în Serie A

Inter pleacă cu prima șansă să se impună în acest duel, chiar dacă este formația oaspete, iar cota echipei lui Cristi Chivu la victorie este de 1.82. Lazio, în schimb, are o cotă de 4.55 la victorie. Remiza dintre cele două a primit cota de 3.65. Cei care doresc să se concentreze pe goluri pot alege dintre variantele „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.71 sau „peste 1.5 goluri” – cotă 1.25.

ADVERTISEMENT

Urmărește în timp real Lazio – Inter, live text pe Fanatik

Urmărește Lazio – Inter pe FANATIK, în format live text și video. Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.