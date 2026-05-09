Sport

Lazio – Inter, live video în etapa a 36-a din Serie A. „Încălzirea” dinaintea finalei Coppa Italia

Interul lui Cristi Chivu, noua campioană a Italiei, se deplasează pe terenul lui Lazio pentru meciul din etapa 36 din Serie A. Întâlnire înaintea finalei Cupei, pe care cele două echipe o dispută pe 13 mai.
FANATIK
09.05.2026 | 14:50
Lazio Inter live video in etapa a 36a din Serie A Incalzirea dinaintea finalei Coppa Italia
ULTIMA ORĂ
Serie A, etapa 36: Lazio - Inter, live video. Sursa Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și al său Inter sunt campioni în Italia după 2-0 acasă cu Parma în etapa precedentă. „Nerazzurri” și-au adjudecat cel de-al 21-lea titlu din istorie, iar acum vor întâlni Lazio în deplasare. Meciul este un „preview” pentru ceea ce urmează peste doar câteva zile, când aceleași echipe se vor lupta cu trofeul Cupei Italiei pe masă. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea toate detaliile importante despre această partidă.

Lazio – Inter, live video în etapa 36 din Serie A

Sâmbătă, 9 mai, Lazio va primi vizita campioanei Italiei de la ora 19:00. Meciul dintre cele două nu are o miză atât de mare precum va avea cel de peste câteva zile, când cele două echipe se vor întâlni în finala Cupei Italiei, pentru care biletele sunt deja sold-out. Cristi Chivu l-a învins în tur pe Maurizio Sarri cu 2-0. Rămâne de văzut cine se va impune acum și va oferi primul șoc înaintea finalei de Cupă.

ADVERTISEMENT

Istoricul meciurilor Lazio – Inter. Statistică oficială

În ultimele 5 întâlniri directe din campionat, Inter a fost cea care s-a impus în majoritatea timpului. Iată ce scoruri au fost înregistrate la confruntările precedente din Serie A dintre cele două:

  • Inter – Lazio 2-0 (9 noiembrie 2025)
  • Inter – Lazio 2-2 (18 mai 2025)
  • Lazio – Inter 0-6 (16 decembrie 2024)
  • Inter – Lazio 1-1 (19 mai 2024)
  • Lazio – Inter 0-2 (17 decembrie 2023)

Clasament Serie A, înainte de etapa 36

Înainte de etapa 36, Inter are 82 de puncte, ocupând primul loc la 12 puncte distanță de locul 2, Napoli. Rivala AC Milan se află pe locul 3, cu 67 de puncte. Lazio, adversara echipei lui Chivu în această etapă, ocupă locul 8 cu 51 de puncte. Iată clasamentul complet:

ADVERTISEMENT
VIDEO Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea...
Digi24.ro
VIDEO Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea motorul pornit

Lazio Inter

Cine transmite la TV meciul Lazio – Inter

Meciul de sâmbătă, 9 mai, dintre Lazio și Inter va fi transmis la TV în România de programele Prima Sport 3 și Digi Sport 2. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

ADVERTISEMENT
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a
Digisport.ro
Când toată lumea credea că l-a iertat pe Pique, Shakira a "lovit" din nou

Cote pariuri Lazio – Inter în Serie A

Inter pleacă cu prima șansă să se impună în acest duel, chiar dacă este formația oaspete, iar cota echipei lui Cristi Chivu la victorie este de 1.82. Lazio, în schimb, are o cotă de 4.55 la victorie. Remiza dintre cele două a primit cota de 3.65. Cei care doresc să se concentreze pe goluri pot alege dintre variantele „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.71 sau „peste 1.5 goluri” – cotă 1.25.

ADVERTISEMENT

Urmărește în timp real Lazio – Inter, live text pe Fanatik

Urmărește Lazio – Inter pe FANATIK, în format live text și video. Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.

Premier League, etapa 36 în exclusivitate pe Voyo. Liverpool – Chelsea 1-0! Van...
Fanatik
Premier League, etapa 36 în exclusivitate pe Voyo. Liverpool – Chelsea 1-0! Van Dijk, ratare incredibilă din 6 metri
Cine este fostul jucător de la Dinamo și de la națională care speră...
Fanatik
Cine este fostul jucător de la Dinamo și de la națională care speră să ajungă președinte al FRF: ”Vreau să ajut fotbalul românesc”
Criză la noua echipă a lui Mirel Rădoi! De când nu și-au luat...
Fanatik
Criză la noua echipă a lui Mirel Rădoi! De când nu și-au luat salariile jucătorii lui Gaziantep. Exclusiv
Tags:
Parteneri
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe...
iamsport.ro
'Dacă îl angajează pe unul să dea de mâncare la porci, el știe mai bine'. A lucrat cu Gică Hagi și i s-a plâns lui Radu Banciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!