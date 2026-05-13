Lazio – Inter, live video în finala Cupei Italiei. Cine transmite partida? Cristi Chivu, în fața eventului

Lazio și Inter se reîntâlnesc la doar câteva zile după confruntarea directă din campionat. Cele două echipe dispută miercuri, 13 mai, finala Cupei Italiei, de la ora 22:00. Formația pregătită de Cristi Chivu, deja campioană în Serie A, are acum șansa să mai câștige un trofeu important în acest sezon. Stai pe site-ul nostru și vei beneficia de toate detaliile importante legate de acest meci.

Sâmbătă, 9 mai, . Echipa lui Cristi Chivu, campioana Italiei, și-a făcut astfel „încălzirea” pentru duelul de miercuri seară din finala Cupei Italiei, meci găzduit chiar de arena Stadio Olimpico, din Roma. . Rămâne de văzut dacă Biancocelesti își vor lua revanșa sau dacă Nerazzurri vor face eventul în acest sezon, primul sub comanda tehnicianului român.

Istoricul meciurilor Lazio – Inter. Statistică oficială

În ultimele 5 întâlniri directe, una s-a consumat în Cupa Italiei din sezonul trecut. Totuși, Inter a fost cea care s-a impus în majoritatea timpului. Iată ce scoruri au fost înregistrate la confruntările precedente dintre cele două:

Lazio – Inter 0-3 (9 mai 2025)

Inter – Lazio 2-0 (9 noiembrie 2025)

Inter – Lazio 2-2 (18 mai 2025)

Inter – Lazio 2-0 (25 februarie 2025, Cupa Italiei)

Lazio – Inter 0-6 (16 decembrie 2024)

Cum au ajuns Lazio și Inter în finala Cupei Italiei

Lazio a ajuns în ultimul act al competiției după ce a întâlnit în semifinale Atalanta. Elevii lui Maurizio Sarri au trecut cu 4-3 la general de formația din Bergamo. Trupa lui Cristi Chivu a avut o confruntare epică cu Como, echipa lui Cesc Fabregas, pe care

Cine transmite la TV meciul Lazio – Inter, din finala Cupei Italiei

Duelul Lazio – Inter din finala Cupei Italiei va fi transmis în România pe platforma de streaming Voyo, de la ora 22:00.

Cote pariuri Lazio – Inter în finala Cupei Italiei

Inter pleacă cu prima șansă să se impună în acest duel, cota echipei lui Cristi Chivu la victorie fiind de 1.66. Lazio, în schimb, are o cotă de 5.45 la victorie. Remiza dintre cele două, în timpul regulamentar, a primit cota de 3.80. Cei care doresc să se concentreze pe goluri pot alege dintre variantele „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.80 sau „peste 1.5 goluri” – cotă 1.25.

