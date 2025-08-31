Le-a dat zâmbet de Hollywood. Lista impresionantă de vedete de la Dr. Yazan

Dr. Yazan Aqrabawi are o clientelă aleasă. Cunoscut drept „stomatologul vedetelor”, Yazan s-a ocupat de dantura unora dintre cele mai cunoscute nume din lumea sportului și din lumea mondenă. Cine a plecat cu un zâmbet de revistă din cabinetul său.

Vedete cărora Yazan Aqrabawi le-a dat zâmbete de Hollywood

Dr. Yazan Aqrabawi este unul dintre cei mai renumiți medici stomatologi din România. Iordanianul deține clinica Creating Smile, iar pe lista sa de clienți se numără unele dintre cele mai sonore nume din lumea sportului, dar și din lumea mondenă. Toți cei care au fost în căutarea zâmbetului perfect au apelat la Yazan, iar profesionalismul său s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

se pricepe de minune să transforme orice zâmbet în unul de revistă. De-a lungul timpului, multe vedete au trecut pragul clinicii sale. Încrezătoare, s-au lăsat pe mâna renumitului stomatolog, iar la final s-au ales cu danturi de Hollywood.

„Stomatologul vedetelor” a povestit pentru FANATIK că, în ultima vreme, s-a ocupat de zâmbetul unora dintre cele mai cunoscute vedete. Recent, Denise Rifai a ajuns la clinica sa, dar și Denis Alibec. Mulțumit de rezultat, Denis Alibec i l-a recomandat și unchiului său pe dr. Yazan Aqrabawi.

„Acum îi fac lui Dan Alexa, săptămâna viitoare termin. A fost și Denise Rifai. Denis Alibec a venit, acum îi lucrez unchiului său. Domnul Giovanni Becali a fost anul trecut, septembrie. Am stat cu el și de la el eu numai ascult. Am de învățat, mi-a plăcut foarte mult.”, a spus Yazan Aqrabawi.

Dr. Yazan Aqrabawi a dezvăluit că are în desfășurare o lucrare importantă

În prezent, stomatologul are în desfășurare o lucrare importantă. Nu a putut să ofere detalii cu privire la identitatea pacientului său, însă a garantat că rezultatul îi va surprinde pe toți. Nici nu este de mirare, având în vedere profesionalismul și istoricul său.

„Am acum pe cineva, nu pot să zic cine e, dar până la sfârșit de an o să termin. E cineva foarte mare din sportul român. Alex Bodi a trecut, am făcut aproape pe toată lumea. Anca Serea am făcut acum 2-3 luni, pe Betty Salam.”, a dezvăluit stomatologul iordanian.

Tot pentru FANATIK, dr. Yazan Aqrabawi a recunoscut că și-ar dori foarte mult să îl întâlnească pe Dumitru Dragomir. Cei doi au un prieten comun, pe Dan Idita, avocatul care face parte din echipa juridică a lui Gigi Becali. Deși au un numitor comun, nu au reușit să se întâlnească până acum.

„Eu sunt prieten cu Dan Idita și el e foarte bun prieten cu Mitică Dragomir. Eu voiam să-l cunosc. L-am sunat odată, eram cu Dan și i-am spus că vreau să mă întâlnesc cu domnul Dragomir. Urma să ne vedem, dar n-a fost să fie.”

Întrebat dacă a avut ocazia să interacționeze cu Gigi Becali, Yazan Aqrabawi a recunoscut că l-a văzut de câteva ori pe latifundiar, însă dantura lui arată foarte bine și nu are nevoie de intervenții.

„Nu. L-am văzut de 2-3 ori atunci, când mă duceam să-l văd pe Dan, să ne vedem la palat. L-am văzut de 2-3 ori.”, a mai spus stomatologul vedetelor, pentru FANATIK.