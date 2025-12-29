Le-a fost idol, dar acum nu vor să îl mai vadă în fața ochilor. Placheta onorifică a unui jucător va fi eliminată de clubul din La Liga

ADVERTISEMENT

O echipă importantă din La Liga a luat o decizie dură la adresa unui fost jucător. Placheta onorifică a acestuia va fi eliminată. Despre cine este vorba și de ce s-a ajuns aici, de fapt.

Thibaut Courtois, „șters” din istoria lui Atletico Madrid

Ce ar fi fotbalul fără rivalități. Ateltico Madrid este dușman declarat al celor de la Real Madrid, însă jucătorii au mers da la un club la altul de-a lungul anilor. Un astfel de exemplu este și cel al portarului Thibaut Courtois.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă belgianul, , a semnat cu Real Madrid după ce evoluase anterior la Chelsea, el a jucat în trecut pentru Atletico Madrid,

Courtois se află la Real din toamna anului 2018, însă suporterii lui Atletico nu pot trece nici în prezent peste decizia acestuia de a reveni în Spania chiar la rivala echipei lor de suflet. Suporterii au cerut conducerii clubului de pe Wanda Metropolitano ca numărul plachetelor onorifice să fie redus și să existe și alte criterii de acordare a acestora, iar printre cele care vor dispărea se află și cea a portarului de 33 de ani.

ADVERTISEMENT

Oficialii clubului le-au transmis că doar 20 de plachete vor rămâne, iar fanii vor decide cele care vor rămâne în baza unor criterii precum: „meritul calitativ, valorile roșii-albe, recunoașterea și moștenirea între generații, momentele istorice petrecute și comportamentul față de clubul și fanii noștri”, potrivit

ADVERTISEMENT

🚨 𝗟𝗔 𝗣𝗟𝗔𝗤𝗨𝗘 𝗘𝗡 𝗟'𝗛𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗧𝗛𝗜𝗕𝗔𝗨𝗧 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧𝗢𝗜𝗦 𝗔𝗨𝗫 𝗔𝗕𝗢𝗥𝗗𝗦 𝗗𝗨 𝗠𝗘𝗧𝗥𝗢𝗣𝗢𝗟𝗜𝗧𝗔𝗡𝗢 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗥𝗘́𝗘 ! ❌ Elle était souvent vandalisée depuis l'arrivée du belge dans le club rival de Madrid. 😬 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot)

Cariera lui Thibaut Courtois

Thibaut Courtois este de mult timp un nume mare în fotbalul mondial și cu siguranță va rămâne așa. Uriașul portar s-a remarcat încă de la începutul carierei sale, iar prestațiile sale l-au dus la cluburi mari precum Atletico Madrid, Chelsea și Real Madrid.

Format în țara natală, la Genk, echipă la care a debutat în fotbal, Courtois a fost achiziționat în 2011 de Chelsea pentru 9 milioane de euro. El a fost trimis imediat după sub formă de împrumut la Atletico Madrid, unde a jucat timp de 3 ani și a bifat 154 de meciuri în toate competițiile.

ADVERTISEMENT