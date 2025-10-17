Sport

S-au convins după 4 luni! Ce au spus șefii lui Inter despre Cristi Chivu

Conducerea lui Inter s-a convins după primele 4 luni cu Cristi Chivu la timona echipei. Ce au spus italienii despre antrenorul român.
Mihai Dragomir
17.10.2025 | 06:30
Conducerea lui Inter a dat verdictul. Cum este văzut Cristi Chivu după 4 luni la echipă. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Inter a arătat excelent până la cea mai recentă pauză competițională, înregistrând ultima dată un zdrobitor 4-1 acasă cu Cremonese. Conducerea echipei a tras primele concluzii la 4 luni de la instalarea lui Cristi Chivu pe banca tehnică. Ce a spus despre tehnicianul român.

Conducerea lui Inter a dat verdictul în cazul lui Chivu

„Nerazzurri” și-au revenit după startul de sezon mai puțin convingător. Echipa lui Cristi Chivu a început să aduce victorii importante, atât în Serie A cât și în Champions League. După ce a fost analizat de o legendă a clubului, munca depusă de antrenorul român a fost comentată acum și de conducere.

Italienii au ținut încă o dată să îi mulțumească lui Simone Inzaghi, fostul antrenor al echipei, care și-a pus puternic amprenta în istoria lui Inter. Ulterior, președintele Giuseppe Marotta a spus că aducerea lui Chivu a fost o decizie excelentă, iar acest lucru se vede deja.

„Pentru a încheia capitolul privind sezonul trecut, aș dori, de asemenea, să-i mulțumesc lui Simone Inzaghi, care a lăsat o amprentă de neșters asupra istoriei clubului nostru. Acum câteva luni, l-am primit cu entuziasm pe Cristian Chivu ca noul antrenor al primei echipe. Aceasta a fost o decizie inovatoare, aliniată cu concentrarea noastră pe inovație, dezvoltarea tinerilor talentați și menținerea strategiei de a întineri lotul.

Suntem încrezători că va conduce echipa cu pasiune. Din ceea ce am văzut de la începutul acestui sezon, mi se pare că a fost o alegere excelentă. Echipa joacă din ce în ce mai bine de la fiecare meci și a acumulat trei victorii consecutive în ultimele trei meciuri de campionat. În plus, am început noul sezon din Champions League cu două victorii. Aceste rezultate confirmă puterea și competitivitatea grupului și ne dau încredere suplimentară pentru restul sezonului”, a spus Giuseppe Marotta, citat de jurnalistul Gianluca Di Marzio.

Pe ce loc se află Inter în Serie A

S-au scurs 6 etape din noul sezon din Serie A, iar top 6, adică locurile care asigură cupele europene pentru sezonul viitor, arată foarte interesant momentan. Inter ocupă poziția a 4-a, cu 12 puncte. Iată ierarhia completă:

Ce meciuri urmează pentru Inter în Serie A

Inter reia competiția internă cu un meci tare, în deplasare, contra celor de la AS Roma. Partida va avea loc sâmbătă, 18 octombrie, de la 21:45. Etapa următoare va fi, de asemenea, o deplasare complicată. Elevii lui Chivu vor înfrunta Napoli, campioana en-titre, sâmbătă, 25 octombrie, de la ora 19:00.

Pe ce loc se află Inter în Champions League

Coincidență sau nu, dar Inter ocupă tot locul 4 în Champions League. Italienii au maxim de puncte (6) după primele etape, fiind depășiți de formații precum Bayern, Real sau PSG la golaveraj.

Ce meciuri urmează pentru Inter în Champions League

Marți, 21 octombrie, Inter va merge în Belgia pentru duelul din etapa a 3-a contra lui Royale Union. După cele 3 meciuri care vor urma în campionat, Inter va juca pe teren propriu contra lui Kairat Almaty, partidă ce va avea loc miercuri, 5 noiembrie.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
