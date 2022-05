Le mai ții minte pe Cheeky Girls? Gabriela și Monica sunt pregătite de marea revenire în lumina reflectoarelor

Monica și Gabriela Irimia, surorile care formează trupa Cheeky Girls, se relansează în muzică, după o lungă perioadă de pauză. Ele au vorbit despre asta în emisiunea britanică This Morning, iar fanii au observat că arată la fel tinere ca acum 20 de ani.

Au devenit celebre după ce au lansat piesa The Cheeky Song (Touch my bum), iar participarea la show-ul de talente Popstars: The Rivals, în anul 2002, le-a dus pe culmile succesului. S-au confruntat apoi cu mai multe probleme financiare și de sănătate, motiv pentru care au stat departe de lumina reflectoarelor.

revin în muzică cu piesa Let’s Have Fun, după o perioadă lungă de pauză. Monica și Gabriela au fost invitate în emisiunea This Morning pentru a vorbi despre relansare. Pe contul lor de Twitter, cele două surori au dezvăluit că au fost aproape să rateze apariția televizată.

Faptul că nu au mai avut apariții publice le-a afectat pe surorile de la Cheeky Girls, care nu mai știau să ajungă pe platoul de filmare.

OMG TODAY😂Driving 3 hours through London to find ITV Studios.. We made it in time.. Last minute.. to be on the Show😘😘😘

— The Cheeky Girls.Monica & Gaby Irimia (@thecheekygirls)