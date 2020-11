Le mai ții minte pe gemenele Cheeky Girls? Ce mai fac Monica și Gabriela în prezent

La începutul anilor 2000, gemenele Monica și Gabriela Irimia erau în topuri cu celebrul cântec „The Cheeky Song (Touch my bum)”. S-au născut în România, la Cluj-Napoca, însă locuiesc în Marea Britanie, acolo unde s-au și lansat în muzică.

Cele două surori gemene au cunoscut faima cu 18 ani în urmă, atunci când au lansat celebrul single fredonat de milioane de oameni, notează cancan.ro. Monica și Gabriela au participat la show-ul de talente „Popstars: The Rivals” în anul 2002, moment în care cariera lor muzicală a luat amploare.

Din păcate, au trecut prin clipe grele din cauza problemelor cu depresia și anxietatea, dar și cu alimentația, devenind anorexice, după care au rămas cu datorii imense.

Monica și Gabriela Irimia au ajuns celebre în Marea Britanie după ce au lansat primul lor single, „The Cheeky Song”, care a ajuns pe locul 2 în top. Piesa le-a adus venituri de un milion de lire sterline, o sumă enormă la acea vreme, și a rămas în Top 5 UK Singles timp de cinci săptămâni.

Momentul în care au devenit și mai cunoscute a fost acela când au participat la show-ul de talente „Popstars: The Rivals” în urmă cu 18 ani, o adevărată rampă de lansare pentru ele. Gabriela a povestit, cu ceva timp în urmă, care este povestea celebrului cântec care a făcut furori în toată lumea, menționând că ideea a fost a mamei lor.

„Dacă nu ar fi fost această emisiune, noi am fi putut ajunge balerine. Trebuia să cântăm ceva în cadrul audiţiei noastre în emisiunea ‘Popstars: The Rivals’, aşa că mama noastră, Margit, a scris ‘The Cheeky Song’ în jumătate de oră.

Ea a venit cu ideea, ne-a cântat-o şi ne-a spus că noi am fost obraznice toată viaţa, am ‘furat’ lucruri din frigider sau ne-am schimbat hainele între noi, astfel încât mama noastră să nu ne mai deosebească. Este un cântec unic.

Versul este de fapt despre a fi tu însuţi, despre a nu lua lucrurile prea în serios, indiferent de ce se întâmplă în viaţă. Lucruri rele ni se întâmplă tuturor, aşa că trebuie să-ţi continui viaţa cu un zâmbet pe faţă”, spunea Gabriela pentru The Guardian.

De asemenea, potrivit aceleiași surse, Monica și Gabriela nu erau fericite cu succesul pe care l-au dobândit într-un timp atât de scurt și au declarat că viața socială le lipsea cu desăvârșire.

„La un an de la lansarea piesei The Cheeky Song a fost o nebunie totală. Am câștigat un premiu la National Music Awards, apoi am mers în Filipine, Tailanda, Japonia. Dar asta ne-a acaparat toată viața. Nu aveam timp de nimic și nu avem niciun prieten. Eram singure, deși cântam în fața a 100.000 de oameni”, au mărturisit gemenele.

Gemenele au rămas cu datorii

După ce au fost pe val timp de câțiva ani, firma lor de impresariat a dat faliment și s-au trezit îngropate în datorii. Fetele au trecut prin cele mai grele momente din viața lor la momentul respectiv, mai ales atunci când hotelul în care au fost cazate timp de opt luni le-a cerut suma de 55.000 de euro întrucât facturile au rămas neplătite.

Astfel, cele două gemene au început să aibă probleme grave de sănătate, mai exact pietre la rinichi, artrită, pierdere de memorie, probleme digestive și depresie. Această perioadă și-a pus amprenta asupra lor și s-au confruntat ani la rând cu anorexia.

„Mama noastră ne era impresar și încerca să aibă grijă de noi. Însă, era dificil, pentru că nu aveam viață socială, ceea ce a dus la apariția depresiei. Purtam haine largi și îi făceam pe toți să creadă că mâncăm. Am devenit competitive una cu cealaltă, reușeam să ascundem totul foarte bine. Odată ce te întâlnești cu această problemă, ea va rămâne mereu cu tine, dar acum o controlăm complet, ne este mai bine”, au mai povestit fetele, potrivit Daily Mail.

Se pare că cele două fete au început o viață nouă în Marea Britanie și s-au lansat în afaceri. Mama fetelor a declarat că Gabriela a făcut trei cursuri de cosmetică, iar Monica se ocupă cu cu vânzarea de mașini: „Ambele sunt pasionate de șofat”.