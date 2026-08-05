Sport

Leandro Paredes recidivează! A provocat o bătaie generală în Argentina, deși este anchetat de FIFA pentru agresiune

Leandro Paredes a comis-o din nou la două săptămâni după ce a creat haos la finala Cupei Mondiale, dintre Argentina și Spania. Anchetat de FIFA pentru acele incidente, Paredes nu dă dovadă că ar fi învățat din greșeli.
Flaviu Popa
05.08.2026 | 21:06
Leandro Paredes recidiveaza A provocat o bataie generala in Argentina desi este anchetat de FIFA pentru agresiune
Paredes nu poate sta departe de scandaluri
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Acum, căpitanul celor de la Boca Juniors a generat o încăierare generală în partida cu Newell’s Old Boys, după ce a șutat cu puterea mingea într-un jucător advers, când jocul era oprit. Mijlocașul în vârstă de 32 de ani a jucat deja 3 meciuri în 10 zile pentru Boca Juniors, cu toate că avea dreptul la vacanță imediat după Mondialul din SUA.

Căpitanul celor de la Boca Juniors a generat o încăierare generală în partida cu Newell’s Old Boys

În cel mai recent meci, cel cu Newell’s, nimic nu avea să anunțe haosul pe care Paredes l-a generat din nou, după modelul meciului Spania – Argentina. Așadar, în momentul în care Santiago Ascacibar (Boca Juniors) l-a faultat pe Facundo Guch (Newwell’s), arbitrul a dictat lovitură liberă. Paredes era aproape de fază și, din frustrare, a șutat cu sete în adversar.

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A ieșit o încăierare generală, Paredes scăpând cu greu de furia jucătorilor adverși. Căpitanul celor de la Boca s-a scuzat și a spus că a lovit mingea „din inerție” înainte de a auzi fluierul arbitrului, însă reluările contrazic poziția oficială a jucătorului. În imagini se vede clar cum meciul era oprit, iar gestul neprovocat al lui Paredes putea să fie evitat, conform Marca.com.

De altfel, Leandro Paredes a primit cartonașul galben pentru gestul său, iar Boca a terminat la egalitate partida cu Newell’s, scor 2-2. Între timp, Leandro Paredes este anchetat de FIFA după ce i-a lovit pe Eric Garcia și Gavi la finalul meciului Spania – Argentina. Fără a ține însă cont de faptul că este monitorizat atent, Paredes pare să nu își poată stăpâni nervii pe teren și în afara luni.

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Paredes riscă o sancțiune foarte mare din partea FIFA, pentru că faptele sale au fost încadrate la agresiune, situație în care se află și coechipierul său Molina. „Comisia de Disciplină a FIFA a luat următoarele măsuri în legătură cu incidentele care au avut loc la Cupa Mondială FIFA 2026:

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Paredes riscă o suspendare record din partea Comisiei de Disciplină

Comisia Disciplinară FIFA a inițiat proceduri împotriva Federației Argentiniene de Fotbal pentru posibile încălcări ale articolului 13, alineatul 2, litera c) (utilizarea unui eveniment sportiv pentru desfășurarea de demonstrații cu caracter nesportiv), articolului 14, alineatul 5 (conduită necorespunzătoare), articolului 15 (Discriminare și agresiune rasistă) și articolului 17 (Ordinea meciului și securitatea) din Codul Disciplinar FIFA, având în vedere scandările și gesturile discriminatorii, întârzierile la reluarea meciurilor, nerespectarea protocoalelor de meci și de securitate, afișarea de mesaje nepotrivite de către echipă și spectatori și aruncarea de obiecte de către spectatori pe teren la mai multe meciuri ale echipei naționale a Argentinei la Cupa Mondială.

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Comisia de Disciplină a FIFA a primit raportul procurorului desemnat pentru disciplină și etică privind incidentele care au avut loc în timpul finalei Cupei Mondiale FIFA 2026 (Spania vs. Argentina) și, în urma recomandărilor conținute de acest raport, a inițiat proceduri disciplinare – pentru posibile încălcări ale articolului 14(1)(i) din Codul Disciplinar FIFA (agresiune) – împotriva jucătorilor argentinieni Nahuel Molina (două acuzații, una finalizată și una ca tentativă) și Leandro Paredes (trei acuzații), precum și împotriva membrului staff-ului tehnic argentinian Roberto Ayala (o acuzație). De asemenea, au fost inițiate proceduri disciplinare – pentru posibile încălcări ale articolului 14(1)(b) din Codul Disciplinar FIFA (conduită nesportivă) – împotriva jucătorilor argentinieni Nahuel Molina (o acuzație) și Thiago Almada (o acuzație), precum și împotriva jucătorului spaniol Pablo Martín Páez Gavira (o acuzație).

În conformitate cu Codul Disciplinar FIFA, acuzaților li s-a oferit posibilitatea de a-și prezenta poziția, după care Comisia Disciplinară FIFA va emite o decizie, la o dată ulterioară”, a fost comunicatul emis de Comisia de Disciplină a FIFA după analiza atentă a incidentelor de la Cupa Mondială.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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