LeBron James a făcut anunțul final despre participarea la Jocurile Olimpice din 2028

ADVERTISEMENT

Lebron James este considerat de mulți a fi cel mai bun jucător de baschet din istorie, iar acesta continuă să facă , acolo unde la 40 de ani încă joacă pentru Los Angeles Lakers.

Lebron James nu va participa la Jocurile Olimpice din 2028

Sportivul american, care a recunoscut că are cheltuieli de aproximativ 1,5 milioane de dolari pe an pentru partea de recuperare fizică, a fost prezent în lot Statelor Unite la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris, acolo unde a câștigat medalia de aur într-o echipă din care au mai făcut parte, printre alții, Kevin Durant, Anthony Edwards, Anthony Davis sau Stephan Curry.

ADVERTISEMENT

Totuși, chiar dacă a avut parte de o experiență extraordinară, Lebron James spune, , că nu va mai juca pentru Statele Unite, iar motivul este unul clar și evident pentru toată lumea, din cauza vârstei: „Știi deja răspunsul meu. Nici măcar să nu pui întrebarea. O să-l urmăresc de acasă, s-a terminat cariera mea la nivel de echipă națională”.

Totuși, Stephan Curry, care a fost și el prezent în cadrul aceluiași podcast, „Mind the game”, a lăsat o portiță deschisă cu privire la posibila sa participare la Jocurile Olimpice din 2028: „Niciodată să nu spui niciodată, asta am învățat de-a lungul carierei, dar am îndoieli serioase că o să joc pentru Statele Unite la următoarele Jocuri Olimpice”.

ADVERTISEMENT

Lebron James a luat de 3 ori medalia de aur la Jocurile Olimpice

Debutul său olimpic a venit în 2004, la Atena, unde a jucat un rol limitat într-o ediție dificilă pentru Team USA, încheiată cu medalia de bronz. Totuși, aceste experiențe timpurii au reprezentat baza pentru evoluțiile sale ulterioare, pe măsură ce a devenit lider atât pe teren, cât și în vestiar. Apogeul carierei sale olimpice a avut loc în 2008 și 2012, când Lebron a fost o piesă esențială în echipele supranumite „Redeem Team” și respectiv echipa de la Londra, ambele cucerind medalia de aur.

ADVERTISEMENT

În 2008, a impresionat prin versatilitate, apărare și capacitatea de a crea pentru colegii săi, contribuind la recâștigarea prestigiului mondial al baschetului american. În 2012, a fost și mai dominant, devenind primul jucător din istorie care a câștigat în același an titlul NBA, medalia olimpică de aur și a fost inclus în echipa ideală a NBA. Cireașa de pe tort a venit în 2024, când a fost din nou un lider al echipei și a contribuit la câștigarea unei noi medalii de aur.

Cariera impresionantă a lui Lebron James

Lebron James a atins niște borne incredibile în cariera sa. Este cel mai bun marcator din , cu peste 40.000 de puncte, iar la aproape 41 de ani, ce îi va împlini în decembrie, este cel mai bătrân jucător din campionatul nord-american. Chiar și așa, el este considerat încă unul dintre cei mai buni 10 jucători și Los Angeles Lakers este favorită în viziunea multora la câștigarea trofeului tocmai datorită acestui fapt.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei, Lebron James a fost de 4 ori campion în NBA. Cu Miami Heat, în 2011 și 2012, cu Cleveland Cavaliers în 2016 și cu Los Angeles Lakers în 2020. În cazul în care va reuși să triumfe și la finalul acestui sezon, atunci Lebron James îl va egala la numărul de trofee pe fostul său rival din NBA, Kobe Bryant, însă va rămâne la un trofeu distanță de Michael Jordan.