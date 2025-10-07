Sport

Lebron James a făcut marele anunț, după ce s-a speculat că se retrage din NBA

Lebron James, superstarul american care este legitimat la Los Angeles Lakers, în NBA, a făcut anunțul mult așteptat, despre care s-a speculat în ultimele 24 de ore că este în legătură cu momentul retragerii.
07.10.2025
Lebron James a facut marele anunt dupa ce sa speculat ca se retrage din NBA
Lebron James i-a speriat pe fani, care au crezut că acesta își anunță retragerea

Lebron James, cel care se pregătește de al 23-lea sezon de profesionist în NBA, acolo unde joacă alături de fiul său, Bronny James, a făcut anunțul mult așteptat.

Lebron James a făcut anunțul! Postarea starului din NBA care i-a speriat pe fani s-a dovedit a fi o reclamă

În urmă cu 24 de ore, Lebron James a dat un ‘teaser’ pe rețelele sociale prin care spune că va urma ‘Decizia 2.0’. Fanii au intrat imediat la bănuieli și au început să-l asalteze cu mesaje pe acesta, rugându-l să nu fie vorba despre retragere. Ba chiar și colegi din NBA, precum Ja Morant, jucătorul lui Memphis Grizzlies, au comentat la postarea sa.

Totul s-a dovedit a fi însă o reclamă pentru o băutură populară în SUA, iar acum fanii pot să stea liniștiți și să se bucure în continuare de spectacolul pe care „Regele” îl face pe parchet ori de câte ori are ocazia. De altfel, sezonul din NBA este aproape de a începe. Pe 22 octombrie, Los Angeles Lakers și Golden State Warriors deschid balul, într-un duel legendar deja între Lebron James și Stephen Curry, care va atrage milioane de privitori.

Cariera lui Lebron James. Campion de 4 ori în NBA, titluri cu Miami Heat, Cleveland Cavaliers și Los Angeles Lakers

Cariera lui Lebron James ar avea, după cum spun americanii, 4 capitole. Primul capitol, perioada de la Cleveland Cavaliers, din 2003, când a fost draftat cu numărul 1 în NBA, și până în 2010. Și-a împlinit visul și a jucat pentru echipa statului său, el fiind născut în Akron, Ohio. Totuși, conducătorii echipei nu au fost foarte inspirați și nu au reușit să formeze un lot de top. Cu toate acestea, talentul lui „The King” a fost suficient pentru a duce o formație mediocră în finala NBA, în 2007, însă a pierdut fără drept de apel acolo, 4-0, contra celor de la San Antonio Spurs.

Capitolul 2, echipa de superstaruri la Miami Heat. În vara anului 2010, a fost „The Decision”, când fiind liber de contract, Lebron James a organizat, împreună cu o faimoasă televiziune, un moment filmat în care a anunțat la ce echipă merge. A decis să semneze cu Miami Heat, unde a jucat alături de bunul său prieten, Dwyane Wade, și de Chris Bosh, un alt star al baschetului american la acel moment. Puterea echipei a fost una fantastică, iar timp de 4 ani au jucat de fiecare dată finala NBA, câștigând de două ori, în 2012 și 2013.

Lebron James și revenirea la Cleveland Cavaliers

Superstarul american a decis în 2014 să revină la Cleveland Cavaliers pentru a se lupta din nou să-și îndeplinească visul de a fi campion cu echipa din statul natal. În cei 4 ani, a reușit să joace finala de fiecare dată, iar în 2016 s-a produs inevitabilul. A făcut-o pe Cleveland campionă și a rupt blestemul, alături de Kyrie Irving și Kevin Love.

Acum, din 2018 și până în prezent este starul celor de la Los Angeles Lakers, unde, de asemenea, a izbutit să câștige un trofeu NBA, în 2020. Lebron James rămâne, dacă nu cel mai bun jucător de baschet din istorie, unul dintre cei mai buni.

